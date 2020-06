Presidente Vizcarra anunció la llegada de más ventiladores mecánicos. | Fuente: Presidencia

El presidente Martín Vizcarra anunció que esta mañana llegó al país un lote de la compra de 400 ventiladores mecánicos provenientes de China, los cuales se suman a los 250 equipos que fueron donados semanas atrás por el gobierno de los Estados Unidos luego de conversaciones y coordinaciones entre autoridades de ambos países.

"Tenemos 650 (ventiladores mecánicos) que vamos a repartir en el transcurso de esta y la próxima semana. Con estos estaremos prácticamente llegando a las 2 mil camas UCI, como nos habíamos comprometido. Ahí tenemos que hacer el esfuerzo de distribución para que los ventiladores mecánicos sean distribuidos en todo el país", señaló.

En conferencia de prensa, el mandatario señaló que "no puede haber una región del país que no reciba un número importante de estos 650 ventiladores mecánicos". No obstante, precisó que estos equipos no serán distribuidos en una misma cantidad a nivel nacional debido a que hay regiones que tienen poca población y otras donde el nivel de contagio está en ascenso.

"Con esos parámetros los expertos del Comando COVID determinan cuál va a hacer la distribución de 557 ventiladores de los 650 que tenemos disponibles a partir de esta semana. Todavía hay 73 que están viendo la evaluación a dónde enviar. Obviamente Lima, por concentrar el 70% de los infectados, tiene la mayor cantidad", dijo.

Distribución de ventiladores mecánicos adquiridos por la @AutoridadRCC y donados por el gobierno de los Estados Unidos. pic.twitter.com/o77io56O32 — Presidencia Perú (@presidenciaperu) June 30, 2020

Comando gestionará vacuna

En otro momento, el presidente Vizcarra anunció que el equipo de Comando Vacuna, conformado por representantes tanto del Ministerio de Salud, Ministerio de Economía, Cancillería y empresarios del sector privado, será el encargado de gestionar y obtener la vacuna contra la COVID-19 una vez esta ya se encuentre lista.

Durante su conferencia de prensa, indicó que este grupo, liderado por Carlos Neuhaus, tendrá como meta negociar la obtención de la cura contra el coronavirus sin que el país espere un tiempo adicional.

"Tenemos al Comando Vacuna, que está en coordinaciones y tratativas con alternativas más serias en cuanto al tiempo para conseguir la misma. Es un esfuerzo pública para que la vacuna, apenas se tenga, llegue a nuestro país sin esperar adicional", explicó.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.