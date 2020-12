Entrevista a Pilar Mazzetti, ministra de Salud. | Fuente: Foto: Minsa / Video: RPP Noticias

La ministra de Salud, Pilar Mazzetti, calificó como "traición a la patria" la situación del personal de salud que no está atendiendo en el sistema público por, supuestamente, ser factor de riesgo, pero que sí lo hace en establecimientos privados.



"Cualquier transgresión de este tipo, verdaderamente, se llama traición a la patria y es traición a los propios colegas que están trabajando arriesgando sus vidas", señaló tras recordar la situación del personal de la salud que ha perdido la vida y la de personas cercanas.

En diálogo con el doctor Elmer Huerta para el programa 'Cuidando tu Salud', la ministra anunció que la Contraloría General de la República "está detrás" de estos presuntos casos, revisando documentos y "viendo qué están haciendo" los trabajadores del sistema de salud público que se encuentra en cuarentena.

Días atrás, el doctor Manuel Espinoza, médico infectólogo del Ministerio de Salud (Minsa), lamentó que en muchos hospitales del primer nivel de atención a nivel nacional todavía no se está atendiendo en forma completa debido a que mucho personal está en cuarentena, varios de estos, en su opinión, "sin ninguna justificación".

"Ellos deberían estar trabajando. Ellos aducen una serie de problemas, que tienen sobrepeso, edad, que tienen asma leve, pero en lo que yo manejo, que es control de infecciones, los riesgos están calculados e implican que hay personal que debería tener otro tipo de actividades, pero que debe trabajar", señaló.

En entrevista con RPP Noticias, el infectólogo del Minsa recordó que el personal humano es el insumo más importante en la atención de la COVID-19; no obstante, lamentó que "hay personas que están en el sistema que no deberían ser parte, deben retirarse y hasta darle jubilación anticipada y poner a las personas que de verdad quieren trabajar".

Asimismo, lamentó que esta situación es independientemente de la edad de los médicos. En ese sentido, señaló que hay profesionales que "no quieren trabajar" y que se limitan a ver dos o tres pacientes y luego descuidan sus labores. De igual modo, mencionó que en otras partes ponen a personal recién egresado en los centros más críticos.

"Esto ocurre en todo el sector, no solamente el Minsa, hasta en la parte privada. Incluso hay colegas que trabajan en el Minsa, no van a trabajar, están "cuarentenados", pero sí están que acuden a las clínicas. No es moral, no es ético. Si no quieren trabajar, por favor que se retiren, que se jubilen", reiteró.

Espinoza estimó que aproximadamente el 25% de trabajadores están en esta condición y esta es la causa por la que muchos centros del primer nivel no pueden atender con todas sus capacidades, además de la cantidad de médicos jóvenes contratadas bajo el sistema CAS-COVID que cumplen con una cantidad de horas y "no hacen el mayor esfuerzo".

