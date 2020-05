El ministro Víctor Zamora duran una actividad del Minsa en la cuarentena. | Fuente: Ministerio de Salud | Fotógrafo: Karel Navarro

El ministro de Salud, Víctor Zamora, ofreció disculpas a los médicos peruanos por declaraciones suyas en las que dijo que el personal sanitario infectado que requiere ser trasladado a Lima es "desde el punto de vista legal, constitucional, igual de ciudadanos que el resto de nosotros" y que "las decisiones éticas por las cuales se traslada a uno u otro son muy difíciles de tomar". Según dijo a través de RPP Noticias, se trató de una “frase mal dicha y peor interpretada”.

“Soy muy sensible a la situación que pasan mis colegas en todo el país y al riesgo que están enfrentados”, aclaró el ministro de Salud en diálogo con Jaime Chincha en La Rotativa del Aire. “Lamento muy profundamente que una frase mal dicha y peor interpretada haya herido tan profundamente la sensibilidad de mis colegas, mis hermanos, mis amigos, y por supuesto que siento y me disculpo por esa situación”, agregó

Reacciones del gremio médico

El ministro reiteró luego sus disculpas ante el decano del Colegio del Médico del Perú, Miguel Palacios Celis, también a través de RPP Noticias, solo horas después de que su gremio haya reiterado su pedido para que Zamora sea destituido. Sin embargo, tras escucharlo, el decano se mostró satisfecho con sus explicaciones y a favor de la unidad en el campo médico para enfrentar lo que sigue en la lucha contra la COVID-19 en el Perú.

El vicedecano del Colegio Médico, Ciro Maguiña, quien renunció al comité de especialistas que asesora al Gobierno frente a la pandemia por estas declaraciones, se comunicó con RPP Noticias tras escuchar las disculpas del titular del Ministerio de Salud (Minsa). "Comunico a los oyentes de RPP que escuchando las disculpas del señor ministro de Salud, que eran mi pedido hace más de una semana, ratifico mi posición de retornar y seguir con los aportes y críticas consultivas", indicó.



Lo que viene en la lucha contra el coronavirus

En otro momento de la entrevista, el ministro Víctor Zamora ratificó la postura del Gobierno respecto a que el Perú ha llegado hasta su meseta de casos , la cual dijo que será "prolongada" y está sujeta a los factores que van apareciendo en el camino. También destacó que en las últimos días se ha visto una reducción en la demanda de internamiento y atención médica respecto a días previos, particularmente en Loreto, lo que se ve reflejado en las cifras difundidas recientemente por el Ministerio de Salud.

Adicionalmente, el ministro aclaró que su sector no promovió intencionalmente el uso de guantes para ir a mercados y bancos, por lo que la publicación de este requirimiento en el diario oficial El Peruano fue un error de transcripción que luego fue arreglado a través de una fe de erratas. Además, sobre los ventiladores mecánicos que han sido rechazados por no cumplir las especificaciones, dijo que la compra "estuvo bien hecha", pero que parte del producto que la empresa proveedora les dio en una primera entrega, "no corrospendían al contrato". "La segunda entrega sí corresponde a nuestros requerimientos y esperamos que la siguiente lo haga de la misma manera", agregó.

Finamente, sobre el futuro de la cuarentena en el Perú, Víctor Zamora dijo que hay actividades "para las que no va a haber cambio", como las clases en colegios o actividades masivas en estadios, cines o teatros; mientras que a otras actividades, fundalmente las productivas, se retornará "con mucho cuidado". "De repente en algunos lugares se va a tener que tomar un enfoque territorial [o focalizado]", explicó, destacando el alto cumplimiento a la orden de aislamiento social en regiones como Tacna.