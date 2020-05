Carlos Sánchez, técnico primero de infantería Marina. | Fuente: RPP Noticias

El técnico primero de Infantería de Marina Carlos Sánchez abandonó el Hospital Naval después de 35 días, de los cuales 20 permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). En diálogo con RPP Noticias, Sánchez agradeció al personal médico que lo atendió y dio detalles de los primeros síntomas que presentó semanas atrás.

"A los 9 días de estar en UCI me he desperado. En ese momento estaba algo confuso, todavía no tenía control de mi cuerpo, mis manos me temblaban, los labios se me trababan y después de cuatro días de recuperación retomé la lucidez por los medicamentos", dijo en diálogo con RPP Noticias.

Sánchez recordó que los primeros problemas de salud que presentó fueron por dolores de garganta, lo que lo hizo acudir en más de una ocasión a un hospital para que le bajen la fiebre. Luego de varios días estos síntomas se agudizaron un fue internado en el hospital de la Base Naval del Callao y posteriormente al Hospital Naval, donde se le diagnosticó con COVID-19.

"Un día estaba bien y al otro me volvía la fiebre y hubo un día en el que me acosté a dormir, me tocaba relevar, pero ya me sentía mal, me faltaba el aire, paraba vomitando. Entonces, me fui al hospital de la Base Naval, me hidrataron y me llevaron en una ambulancia al Hospital Naval para hacerme una prueba de descarte", recordó.

Asimismo, el técnico de la Marina recordó que, según los médicos, el 70% de las personas que ingresan a la UCI "no sale". En ese sentido, agradeció al personal que lo atendió por permitirle estar nuevamente con su familia. Además, mencionó que en su caso tuvo a su favor que no presentaba ninguna enfermedad preexistente.

"Mi aporte sería que se queden en casa y tomen las precauciones del caso, desinfecten sus hogares o cuando salgan a la calle. No salgan a exponerse afuera porque ahorita sigue la infección", recomendó.