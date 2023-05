Crisis migratoria: primer vuelo humanitario con 115 migrantes partió de Arica a Venezuela

Autoridades chilenas piden a migrantes que esperen otros vuelos humanitarios en los lugares donde radican y que ya no lleguen a Arica, donde aun permanecen 300 ciudadanos extranjeros

Gobierno El vuelo humanitario partió al promediar las 5:30am. (hora chilena)

Tras 25 días desde que decenas de migrantes, en su mayoría de origen venezolano, se asentaron en la zona fronteriza entre Perú y Chile, un vuelo humanitario partió la mañana de hoy, domingo, llevando a 115 de ellos hacia Caracas, Venezuela.

Ricardo Sanzana, representante del Gobierno chileno, indicó que la nave, de una aerolínea privada venezolana, partió al promediar las 5:40am. (hora Chile) desde el aeropuerto de Arica, con las personas que, previamente, fueron registradas tanto por las autoridades chilenas como por el Consulado venezolano.

"Lo que queremos dejar claro en este caso es que, lo que acaba de ocurrir, además de ser un hecho histórico, nos parece a nosotros que no obedece a una casualidad o al azar, aquí hubo una coordinación", sostuvo el funcionario.

"Hay una firme decisión del Gobierno del presidente Boric para hacerse cargo de la migración, en todos sus sentidos (…), de manera ordenada y segura. No solo en lo que significa el ingreso, el resguardo de nuestras fronteras, sino también lo que significa la parte humanitaria de los que desean salir de nuestro país", agregó.

Por su parte, el alcalde de Arica, Gerardo Espíndola, dio detalles de todo el proceso que implicó el traslado de los migrantes hacia el aeropuerto de esa localidad y su posterior salida hacia Venezuela.

"El proceso de inicio de este viaje comenzó ayer, fueron hartas horas de trabajo poder trasladar a las personas hasta los albergues, habilitar los albergues, cotejar las listas, distribuir a las personas. Este proceso inició a las 11pm. con la llegada de la Embajada de Venezuela. Son hartas horas para trabajar en esto", señaló.

"Pareciera que fuera fácil embarcar a personas en un avión, hacer un vuelo humanitario, pero hay una serie de detalles que tienen que ver con la nacionalidad de los niños, órdenes de arraigo y una serie de elementos para los que se debe hacer una coordinación fina", resaltó.

115 migrantes salieron con rumbo a CaracasFuente: AFP

Chile pide a migrantes dejar de llegar a la zona fronteriza

Tras la partida del vuelo, el equipo de RPP Noticias constató que aun permanece un promedio de 300 migrantes en la zona fronteriza y que llegaron muchos más durante la madrugada de hoy.

Al respecto, Ricardo Sanzana invocó a los ciudadanos extranjeros "que quieran salir del país" a dejar de llegar a la Línea de la Concordia y, en su lugar, esperar próximos vuelos humanitarios desde Santiago de Chile.

"Queremos pedirles a quienes desean trasladarse a nuestra región para este efecto que lo piensen muy bien, no van a haber otros vuelos que salgan de acá. Y si los hay, van a salir de los lugares donde las personas estén hoy día radicadas", indicó.

Sanzana agregó que el Gobierno chileno ya está trabajando "en la idea" de un corredor humanitario terrestre o aéreo, por lo que pidió paciencia a los migrantes que esperan retornar a su país.

"Nuestro Gobierno está trabajando la idea de un corredor humanitario, sea terrestre o aéreo. Cual sea la solución, nosotros queremos decirles que no lo es esperar en este lugar tan inhóspito como es el paso fronterizo cercano a la Línea de la Concordia. No le hace bien a nadie y desde ahí no se van a obtener soluciones", precisó.

Ricardo Sanzana y Gerardo Espíndola supervisan salida del vuelo humanitario | Fuente: Municipalidad de Arica

Esta solicitud a los migrantes fue resaltada por el alcalde de Arica, quien dijo que el vuelo de hoy sería un "piloto" para otros futuros, pero que no serían desde su jurisdicción.

"Entre el 70% y el 75% de la gente que llega, que está en la frontera, que quiere devolverse a Venezuela, son personas que vienen desde Santiago y ciudades de alrededor de la capital, por lo que resulta bastante absurdo hacer vuelos solo desde Arica", sostuvo.

"Por tanto, debiera coordinarse y hacerse desde allá un vuelo. Hoy que ya el vuelo partió, yo estoy mucho más tranquilo (…) Quiero agradecer a cada uno de mis compañeros de trabajo de la municipalidad, de la Parroquia El Carmen. Han sido jornadas de trabajo bastante duras", añadió.

Las difíciles condiciones de los migrantes en la frontera

Javier Rumiche, enviado especial de RPP Noticias, relató las duras condiciones en las que permanecen los migrantes en la zona de la Línea de la Concordia, una zona desértica que, de día, tiene altas temperaturas y, de noche, el frío bordea los 16°C.

Según reportó, se esperaba que el primer vuelo humanitario partiera con, al menos, 120 ciudadanos extranjeros, pero salió con 115. Mientras tanto, en los improvisados campamentos en territorio chileno y peruano, reina la incertidumbre y la impaciencia.

Diariamente, los migrantes deben hacer largas colas para recibir desayuno, almuerzo y cena de las organizaciones humanitarias que proporcionan alimentos, tales como Acnur y Adra.

Sin embargo, estas filas se hacen cada vez más interminables pues, cada día, otros ciudadanos extranjeros llegan al campamento.

Los migrantes deben soportar el frío y el calor de la zona desérticaFuente: EFE

En la zona hay presencia de bebés y decenas de niños y adolescentes quienes, por la mañana, acuden a un descampado de la parte izquierda del campamento, donde una delegación de la Municipalidad de Arica organiza juegos y concursos para distraerlos de la situación.

Mientras tanto, los hombres y mujeres esperan que los estados involucrados coordinen otros vuelos humanitarios que, hasta el cierre de esta nota, solo se mantenían en promesas sin una fecha clara de viabilidad.