Gustavo Pacheco asegura que Chile no tiene relaciones diplomáticas con Venezuela por no reconocer a Nicolás Maduro

El parlamentario andino Gustavo Pacheco se refirió a la crisis migratoria que se ha agudizado en la frontera al sur de nuestro país y aseguró que las relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela no se encuentran al máximo nivel, ya que no se reconoció el gobierno del presidente Nicolás Maduro.

"No tiene relaciones diplomáticas Venezuela con Chile. Solamente encargados de negocios están encargados de estas relaciones. Tiene relaciones consulares y no están al máximo nivel porque Chile no reconoció al gobierno venezolano de Nicolás Maduro en su día. Y eso no va a permitir la fluidez de ambas relaciones", dijo en Ampliación de Noticias.

"Hay dos tipos de migrantes venezolanos: los regulares y los no regulares. Ambos pueden permanecer en el país. Pero para expulsar a cualquier ciudadano irregular hace falta un proceso. Frente a eso, la noticia buena es que quienes estaban acampando en la plaza Grau y el óvalo Tarapacá ya tienen un albergue en Tacna. Por la parte de Arica, ya hemos logrado que el gobierno municipal ponga sanitarios portátiles después de tres semanas", agregó.

"Opacidad en la información"

Por otro lado, el parlamentario andino Gustavo Pacheco mencionó que la información que se obtiene con respecto a la emergencia humanitaria no es lo suficientemente clara, pues todavía no se sabe cuándo ni dónde aterrizará el avión que se encargará de trasladar a los migrantes.

"Hay opacidad en la información. A pesar de que el canciller (chileno) Alberto van Klaveren ha hecho esfuerzos denodados en comunicarse, anteayer nuestra canciller de la República estuvo en el Congreso y ha ofrecido que por escrito enviará unas respuestas a preguntas que hicieron las bancadas, incluida la mía (Renovación Popular). Cuando digo que hay opacidad me refiero a que hay que mejorar los sistemas de información. Nadie sabe exactamente cuándo aterriza, dónde aterriza. Se espera que aterrice en Chacalluta, que es el aeropuerto internacional de Arica. Estos 150 cupos de este avión todavía no están completos. Van a estar completados en la relación también con ciudadanos venezolanos que se están empadronando en Tacna", finalizó.