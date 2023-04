Crisis migratoria: ministro del Interior anuncia que hoy llegarán 300 militares a la frontera con Chile

Vicente Romero indicó que se coordinará con Chile medidas frente a los migrantes . | Fuente: AFP

El ministro del Interior, Vicente Romero, estuvo ayer, jueves, en Tacna para verificar la situación de la crisis migratoria que se vive en la Línea de la Concordia, en la frontera con Chile, desde hace 15 días.

Al respecto, en diálogo con RPP Noticias, el titular del Mininter anunció que, en cumplimiento de la declaratoria de emergencia decretada por el Ejecutivo el último miércoles, un contigente de 300 efectivos militares llegará hoy a dicha zona fronteriza para apoyar la labor de la Policía Nacional.

"Se ha declarado en emergencia las zonas de frontera para que las FF.AA. apoyen a la PNP, especialmente en la vigilancia (...) Las FF.AA. apoyarán con un promedio de 300 efectivos, aproximadamente, desde el día de hoy", sostuvo.

"No vamos a permitir ningún ingreso ilegal ni agresiones contra la Policía. La PNP, Migraciones y nuestras FF.AA. trabajan conjuntamente para controlar rigurosamente a todos los extranjeros que cuenten con toda su documentación en regla para ingresar al país", agregó.

El ministro Romero precisó que los miembros del Ejército que arribarán al lugar estarán ubicados "en la segunda línea", en respaldo de los efectivos policiales que permanecerán en la vanguardia.

"En primera línea estará la Policía Nacional, de la cual ya hay 390 policías tanto de las unidades especiales de Lima, como de Arequipa y Tacna que están en varios turnos en los puntos más complicados. En la segunda línea, estarán las FF.AA. reforzando estos servicios, dando las garantías necesarias en el control irrestricto de todas las personas que ingresen al país: con su carné de extranjería, su visa y su pasaporte", explicó.

Asimismo, el titular del Mininter resaltó que, "de ninguna manera", se ha autorizado a los militares a hacer uso de sus armas de reglamento.

"De ninguna manera (hay orden de disparar). Este es un tratamiento especial y no hay manera de que se dé ese tipo de situación. Lo que pueda haber pasado en algún momento, eso se investigará, pero no hay ninguna orden. Acá está de por medio la persona", remarcó.

Medidas humanitarias

Romero Fernández resaltó que, además de la tarea de vigilancia, su sector ha articulado coordinaciones con las autoridades locales para brindar apoyo humanitario a los extranjeros que buscan regresar a su país.

"También tenemos que ver la parte humanitaria. Nos preocupan los niños, las niñas, las personas ancianas y vulnerables. Anoche, me he reunido con todas las autoridades de Tacna para ver de qué manera se hace una fuerza de tareas y responsabilidades (…) Se está trabajando articuladamente", señaló.

"Hemos conversado con las autoridades para que se vayan viendo albergues temporales para que las personas que deseen regresar a su país (permanezcan). Una vez que se establezca el corredor humanitario, se va a llevar a cabo como debe ser", agregó.

Respecto a dicho corredor humanitario, el ministro indicó que es algo que se está coordinando con otros países a nivel de la Cancillería.

"(El corredor humanitario) es una de las soluciones. A nivel de Cancillería se está trabajando con Chile, con Ecuador y con Venezuela para ver de qué manera puedan pasar la frontera sin problemas y con la seguridad necesaria", sostuvo.

"Eso está en desarrollo. Esperemos que se pongan de acuerdo, ver de qué manera se puede dar una solución. Lo más importante es que se dé la seguridad a todos los extranjeros que quieren regresar a su patria", añadió.

A su vez, el ministro señaló que se ha conversado sobre hacer un padrón para inscribir a todos aquellos ciudadanos extranjeros que permanecen en Lima o quieran volver a sus países de origen.

"Anoche, en la reunión que hemos tenido con las autoridades, eso lo hemos dejado en la mesa para que, a partir del Prefecto de Tacna, se comience a trabajar en identificar a todas las personas que están en parques, avenidas, lugares de transporte y poder empadronarlos y saber qué personas desean regresar a su país", resaltó.

Investigación a agentes policiales

Por otro lado, Romero Fernández se pronunció sobre las denuncias de los migrantes, formuladas a través de medios de comunicación, acerca de que presuntos efectivos policiales nacionales estarían cobrando cupos para hacerlos ingresar al Perú.

"Una de las grandes preocupaciones de mi sector es cero corrupción (…) Si puede haber casos individualizados, con el jefe de región, personalmente, he conversado sobre este tema y no hay ninguna denuncia hasta el momento. Pero si hubiera, eso no quedará impune" señaló.

"De todas maneras, el Órgano de Control Interno (OCI) ha dispuesto que se investigue hasta encontrar a las personas responsables. Por ese lado, no tenemos ningún problema. Si se encuentra responsabilidad en una determinada persona, seremos implacables", recalcó.