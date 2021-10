Gobierno ofreció una conferencia de prensa. | Fuente: RPP Noticias

El Gobierno confirmó que presentará una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitución por la ley que regula la cuestión de confianza, aprobada por el Pleno del Congreso de la República. La presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, señaló que esta medida busca "velar por el equilibrio de poderes y la conservación del estado de Derecho".

En conferencia de prensa, el ministro de Justicia, Aníbal Torres, recordó que el Congreso de la República no puede modificar la Constitución con la aprobación de esta ley ya que la única manera de hacerlo, explicó, es a través de dos legislaturas ordinarias o en una legislatura ordinaria junto con un referéndum.

"El Congreso ha infringido manifiestamente la Constitución. Esta ley que han dado es inconstitucional, razón por la que, si mañana sale publicada en el diario El Peruano, se interpondrá la acción de inconstitucionalidad, por supuesto, previo acuerdo del Congreso, del pleno del Gabinete, que se va a llevar a cabo mañana", indicó.

"La vacancia y cuestión de confianza se tratan simultáneamente. Con el proyecto que hemos presentado se reducen a lo mínimo, pero, sin embargo, el Congreso queda con otro mecanismo: el juicio político y, además, la censura a los ministros, de manera que resulta exageradamente exagerado que se haya limitado solamente la cuestión de confianza", agregó.

Por su parte, la jefa del Gabinete Ministerial, Mirtha Vásquez, expresó su preocupación por la aprobación de esta norma que calificó como una "interferencia" del Congreso de la República y el impacto que esto pueda tener en el diálogo que ha iniciado con las bancadas parlamentarias con miras a alcanzar acuerdos a favor de la gobernabilidad.

"Presentamos una propuesta producto del Acuerdo Nacional; sin embargo, queremos desde el Gobierno reafirmar nuestro compromiso de diálogo y de concertación con el Poder Legislativo. No vamos a bajar los brazos en nuestro intento en llegar a un relacionamiento adecuado, respetuoso, en el marco democrático y del equilibrio de poderes", apuntó.

"El Gobierno se reafirma en que no quiere confrontar, no es su ánimo, pero sí es nuestro deber defender el equilibrio de poderes: no se puede dar poder superior a uno de los poderes del Estado porque eso rompe con nuestro sistema constitucional", añadió.

Esta mañana, el ministro de Justicia, Aníbal Torres, informó que, una vez que se publique la ley que regula la cuestión de confianza, aprobada por insistencia en el Congreso, el Ejecutivo interpondrá una acción de inconstitucionalidad debido a que el Parlamento, al limitar la cuestión de confianza y no hacer lo propio con la vacancia presidencial "ha roto totalmente el equilibrio de poderes".

"En esta oportunidad el Congreso ha infringido la ley e incluso procede un juicio político contra los congresistas que han hecho esto, de acuerdo con el artículo 99 de la Constitución pero es imposible hacer eso porque ese poder radica en ellos mismos", indicó.

"El Congreso ha recuperado el equilibrio perdido"

La congresista Patricia Juárez, presidenta de la Comisión de Constitución del Congreso, defendió la ley que regula la cuestión de confianza, aprobada por insistencia, y advirtió que existe una "interpretación errónea" respecto al contrapeso de la cuestión de confianza. En su opinión, "el contrapeso de la cuestión de confianza es la censura, no es la vacancia".

En entrevista con RPP Noticias, la congresista de Fuerza Popular aseguró que la Comisión de Constitución realiza un trabajo "técnico y ajustado a ley", por lo que negó que sus integrantes puedan tener "algún contenido político o que no se ajuste estrictamente al estudio y análisis de una norma constitucional. Asimismo, insistió en que "más allá de pertenecer a un partido, somos congresistas y nos corresponde la defensa del fuero parlamentario".

"El debate ha sido amplio en la comisión desde el momento en el que recibimos desde el inicio cuatro proyectos de ley para regular la cuestión de confianza. No recibimos en su momento ningún proyecto del Ejecutivo hasta ayer en la mañana que fue presentado y que por el trámite administrativo del Congreso ni siquiera pasó a la Comisión de Constitución para ser revisado", apuntó.

Juárez negó que la ley que regula la cuestión de confianza, aprobada por insistencia en el Pleno del Congreso, sea un camino hacia la vacancia presidencial. La titular de la Comisión de Constitución recordó que en el año 2018 se hizo un "uso abusivo" de la cuestión de confianza, incluso para que no se modifiquen reformas constitucionales.

"Lo que se ha hecho ahora es simplemente recuperar ese equilibrio perdido (…) El proyecto del Ejecutivo por supuesto que va a ser analizado en el Congreso, pero en este momento lo único que ha hecho el Congreso es recuperar el equilibrio porque definitivamente también se presentó en su momento con el señor Salvador del Solar una cuestión de confianza para regular aspectos que tienen que ver con competencias exclusivas del Congreso", indicó.

"No se ha ido más allá de lo que existía antes del 2018 en que se hizo un uso abusivo y se abrió la posibilidad de que se pueda hacer cuestión de confianza sobre reformas constitucionales, cuando antes no existía esa posibilidad. La norma aprobada ayer lo que hace es darle estabilidad al país", agregó.

