Daniel Alfaro sobre denuncia constitucional en su contra: “He sido sujeto de acoso político”

El exministro de Educación, Daniel Alfaro, dijo que ha sido sujeto de persecución política durante los cuatro años en los que ha hecho su descargo para defenderse de la denuncia constitucional que este miércoles en pleno del Congreso de la República aprobó en su contra.

“Tengo un sentimiento encontrado porque, por un lado, termina hoy una etapa en la cual he sido sujeto de acoso político, cuatro años de persecución por este tema, por un delito que no cometí. Y ahora se supone que va a entrar en un proceso más objetivo y espero que ellos puedan desestimar y eso da cierto alivio. Por otro lado, existe también este pesar porque no tengamos un Congreso que tenga un mínimo de criterio al momento de evaluar un caso como este”, sostuvo el exministro de Educación.

En el programa Nunca es tarde, Daniel Alfaro afirmó que la acusación en su contra se trata de un asunto con fines políticos. Asimismo, señaló que ha sido víctima de todo tipo de ataques, no solo con informes acusatorios, faltando a la verdad, sino también en las redes sociales y en los medios de comunicación.

“El problema es la tergiversación de este asunto por fines políticos. Ya llevo cuatro años defendiéndome de este caso, han sido años muy duros, porque no solo han sido un ataque a través de informes acusatorios, faltando a la verdad, sino también ataques a través de las redes sociales y los medios de comunicación”, indicó.

Luego de que este miércoles el Pleno del Congreso aprobó el informe final de la denuncia constitucional en contra de Daniel Alfaro, el caso pasará a manos del Poder Judicial.

“Ahora que han pasado cuatro años sosteniendo descargo con respecto a la denuncia constitucional en el Congreso, ahora tengo que afrontar cargos de esta misma denuncia en el Poder Judicial que yo espero que se desestimen, que se archiven, porque no tienen ningún asidero legal por la extensa explicación que hemos dado”, enfatizó.

Congreso aprobó denuncia contra Daniel Alfaro

El Pleno del Congreso aprobó la tarde de este miércoles la denuncia constitucional contra Daniel Alfaro, exministro de Educación, por presuntamente haber incumplido con su deber de supervisar el contenido de un texto para escolares que contenía un link que dirigía a una página con contenido sexual

“No era una página porno, ni erótica. Era una enciclopedia de una página web cubana que hablaba sobre educación. Básicamente era la descripción de los que significa conducta sexual y los diferentes tipos de conducta sexual que existen. […] Este link lo que hace es reconocer la autoría del concepto de conducta sexual, lo cual nadie ha refutado. El problema es que cuando uno va a la enciclopedia esta es una enciclopedia wiki, una explicación muy medica del asunto. Y eso no está en el texto. Eso hay que aclarar”, explicó Daniel Alfaro a RPP tras decisión del Congreso.