Defensoría solicita evaluar decisión de pase al retiro al Mayor PNP David Medina Guillén

La defensora del Pueblo, Eliana Revollar, notificó su preocupación al ministro del Interior y al titular de la PCM. | Fuente: Andina

La Defensoría del Pueblo solicitó al ministro del Interior, Víctor Rojas Herrera, evaluar la decisión de pase al retiro del Mayor PNP, David Medina, integrante del Equipo Especial de la PNP, así como los cambios en ese equipo que coordina con el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder.

"(...) Me permito solicitar a su despacho sirva evaluar la decisión adoptada respecto al pase de retiro del Mayor PNP Medina Guillén, quien no superaría el tiempo máximo de permanencia en el grado, así como del cambio de colocación dispuesto de los Oficiales Subalternos de la Policía Nacional del Perú CAP PNP Gian Marco Dueñas Chávez, CAP PNP Bruno Casique Guevara, CAP PNP Yessie Katterine Fernández Rivera, debido al debilitamiento que dicha acción supone en la lucha contra la corrupción que ha venido desempeñando con eficiencia el Equipo Especial de la PNP de apoyo al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder", se lee en el comunicado de la defensora del Pueblo, Elliana Revollar, dirigido al titular del Mininter.

Asimismo, señalan que esperan informar a la brevedad posible sobre la situación del Mayor PNP David Medina Guillén y la situación del equipo especial de la PNP que apoya a la Fiscalía.

Comunicado enviado al ministro del Interior, Víctor Rojas Herrera | Fuente: Defensoría

Revollar recordó que el proceso de evaluación para pases al retiro y ascensos que fundamenta la decisión fue hecho "en un contexto adverso a la democracia en nuestro país" y lo anunciado por la presidenta Dina Boluarte en su mensaje de asunción, sobre la lucha contra la corrupción.

El documento también fue remitido al PCM, Alberto Otárola, y también recordaron los acuerdos a los que llegó la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción en donde se resaltó el respaldo a las instituciones que investigan la corrupción.

"(...) solicito a usted adoptar las medidas pertinentes para revisar las decisiones tomadas y corregir de manera temprana una situación que puede debilitar la imagen de este Gobierno en su lucha contra la corrupción", se lee en el comunicado dirigido al primer ministro.

Pase al retiro del Mayor PNP

Recordemos que Stefano Miranda, abogado del Mayor PNP David Medina, consideró que el pase al retiro de su patrocinado respondería a una venganza política que se da a través de la renovación de cuadros. La defensa de Medina consideró que si bien podía no contar con algunos requisitos, dentro de la PNP hay muchos en una situación similar que no son pasados a retiro.

"Lo que estamos viviendo es una venganza política a través de la legalidad de la renovación de cuadros y en esta oportunidad se está dando con mi cliente el mayor Medina. Si bien es cierto, lo que ha señalado el ministro del Interior de que el mayor Medina tiene más de 10 años en el grado, no tiene el curso de mayores, tiene una sanción del año 98. Pero también tiene condecoraciones, resoluciones ministeriales por acciones distinguidas, tiene incentivos. Si bien es cierto, puede no contar con algunos requisitos, detrás de él hay miles que no cumplen con los requisitos y no están pasando al retiro", dijo en La Rotativa del Aire de RPP.