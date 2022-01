Ministro se refirió a los trabajos en zona afectada por derrame. | Fuente: Foto: Congreso / Video: RPP Noticias

El ministro de la Producción, Jorge Luis Prado, señaló que su sector ha procedido con el empadronamiento de los trabajadores afectados por el derrame de petróleo en Ventanilla, principalmente de los pescadores artesanales. Precisó que esta data se está contrastando con los registros internos y de las municipalidades locales.

"Ya es una información que está bastante adelantada, ahora nos toca esta información contrastarla con los presidentes de las asociaciones de pescadores artesanales para definir una data bien consensuada, seria y real", comentó.

En entrevista con RPP Noticias, el ministro indicó que la propuesta de bonos es un tema que se ha conversado con el Ministerio de Economía para que sea "integral"; es decir, no solo para los pescadores, sino a todos los afectados de la zona. Al respecto, confirmó que el tema está "en la mesa tratándose", aunque precisó que existen procedimientos antes de concretarlo.

Adicionalmente, comentó el ministro, se han identificado 201 créditos otorgados a pescadores artesanales, a través del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (Fondepes), sobre los cuales se está evaluando la posibilidad de darles facilidades en el cumplimiento de estas obligaciones, como el congelamiento de estas deudas hasta que se recupere la zona.

"Estamos buscando brindarles facilidades para los pescadores para que realicen actividades extractivas pesqueras-artesanales, también tienen otras áreas que no están afectadas por el derrame de petróleo. Esto con la finalidad de permitirles ingresos económicos", agregó.

Exministro plantea "bono directo, económico e inmediato"

Recientemente, el exministro de la Producción José Luis Chicoma, señaló que durante su reunión con el mandatario Pedro Castillo se habló sobre el comunicado que emitieron 7 exministros de la Producción en relación con la "crisis" que afecta al sector.

"Ahí manifestamos nuestra preocupación por cambios y amenazas de cambios que se vienen realizando en políticas y en equipos que manejan programas de diversificación productiva e innovación, en general, en todo el Ministerio", mencionó en diálogo con RPP Noticias.

"Nos preocupa muchísimo que se vaya a retroceder no respetando la idoneidad de los cuadros técnicos que se manejan la atención a micro y medianas empresas, a comerciantes de mercados de abastos, a pescadores artesanales. Esto requiere a gente muy capacitada con mucha experiencia y no se puede poner a gente que no es idónea para esos cargos", agregó.

El exministro de la Producción también fue consultado sobre el reciente derrame de petróleo ocasionado por la empresa española Repsol y expresó la necesidad de atender a las personas directamente afectadas por el suceso.

"Hay que atender a los pescadores afectados por este desastre natural. Se tiene que realizar un bono directo, económico, inmediato para los pescadores artesanales afectados directamente por el derrame ocasionado. Este bono tiene que ser inmediato por la urgencia", indicó.

