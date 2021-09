El presidente del Diálogo Interamericano en Washington, Michael Shifter, analizó el papel del presidente Pedro Castillo en su primer viaje internacional a Estados Unidos.

Shifter sostuvo en entrevista para diario La República que "hay algunos sectores de afuera que lo ven con bastante preocupación", por ser una política "muy de izquierda" en América Latina, pero la sensación general es que "todo está por verse".

"Castillo tiene menos de dos meses como presidente y la impresión es que no hay, todavía, políticas muy claras y coherentes", expresó el experto.

No obstante, apuntó que hay "preocupación" porque deberían haber "señales un poco más claras y consistentes", aunque sostuvo que aún hay tiempo para definirse.

Michael Shifter también comentó que hay sectores que consideran que Perú puede ser una nueva Venezuela o de un gobierno "muy de izquierda, muy autoritario, sin remedio".

Sin embargo, indicó que para él no hay peligro de que Perú tome una postura extrema como la de Nicolás Maduro en Venezuela, mas bien -dijo- que lo preocupante es la conformación del Gabinete Ministerial.

"Yo no veo el peligro de que Perú vaya a ser otra Venezuela. Lo que sí, me preocupa un poco la composición del gabinete, por la presencia de algunos ministros que, según lo que he leído, generan ciertas interrogantes, inquietudes y preocupaciones", acotó.

En esa línea, Michael Shifter señaló que el viaje a Washington de Pedro Castillo "es una oportunidad de mandar un mensaje claro y coherente y tranquilizar a algunos sectores como multilaterales, otros gobiernos y privados".

"Es una oportunidad de explicar que él tiene realmente un compromiso claro con una política económica moderada, con una propuesta, si bien de izquierda, no radical, no en la línea de Maduro o Venezuela o algo así", aseveró.