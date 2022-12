Dimitri Senmache juró como ministro del Interior el pasado 23 de mayo, pero fue censurado por el Congreso a fines de junio. | Fuente: Andina

El exministro del Interior Dimitri Senmache se pronunció este martes sobre las declaraciones del exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) José Luis Fernández Latorre, quien lo acusó de haber estado implicado en la fuga del extitular de Transportes y Comunicaciones, Francisco Silva.

En La Rotativa del Aire, el extitular del Interior, quien fue censurado a finales de junio por el Congreso justamente por la fuga de Silva, anunció que iniciará acciones legales contra Fernández Latorre, a quien exhortó a presentar pruebas firmes que demuestren sus acusaciones.

“[¿Va a tomar alguna acción legal?] Por supuesto, porque él va a tener que probar todo y cada dicho que ha salido en los medios de comunicación”, declaró.

En ese sentido, advirtió que, si Fernández Latorre no se retracta en los próximos días, oficializará una denuncia por el presunto delito de difamación y calumnia.

“Lo primero es pedirle que se retracte, sino será denunciado por calumnia y difamación, que es lo que él ha cometido al difundir y poner un hecho delictivo en un medio público", aseveró.

Es una "infamia"

Senmache también calificó de “infamia” a las acusaciones del exjefe de la DINI y cuestionó que la prueba se sustente en un audio donde se oye una conversación entre Fernández Latorre y el exsubsecretario general de Palacio de Gobierno, Beder Camacho.

“Por supuesto que todo lo dicho por el señor Fernández es mentira. No solamente salgo hoy de manera fastidiada, sino que indignado de escuchar la infamia que ha merecido el que todos los medios estén hablando de un refrito, sobre el tema si yo he estado involucrado en la huida del señor Silva”, precisó.

“Lo dicho por él [exjefe de la DINI] y Beder Camacho es una total mentira. Ellos pueden decir en el audio que yo he matado a Kennedy, pero eso es una mentira, que prueben un solo hecho”, agregó.

En ese sentido, el extitular del Interior negó su responsabilidad política en la fuga de Juan Silva, sobre quien pesa una orden de detención preliminar por el presunto delito de organización criminal y colusión en agravio del Estado.

“La orden de detención [contra Juan Silva] sale el 4 de junio, esa solicitud de detención se la dan al Ministerio Público, que agarra y se guarda esa orden de detención y la presenta el día 6 a la Policía. La pregunta es: ¿un policía puede detener antes de tener la orden?”, cuestionó.

¿Qué dijo el exjefe de la DINI?

El exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), José Luis Fernández Latorre, ha acusado directamente al mandatario Pedro Castillo de ordenar el encubrimiento de las fugas del exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, y su sobrino Fray Vásquez.

En entrevista con Panamericana, el exfuncionario, quien hace unos días estuvo detenido por el caso Petroperú, señaló que intentó responsabilizar a la DINI por la fuga de ambos personajes allegados al jefe de Estado.

"Se quiso involucrar a la DINI con la sustracción de la justicia de los prófugos, estamos hablando del sobrino Fray Vásquez y el exministro Juan Silva [...]. Yo he tomado conocimiento [del encubrimiento] como hombre de inteligencia [...]. El presidente de la República (dio la directiva para ese encubrimiento), ¿quién más saldría perjudicado?", manifestó.



Consultado si es que Silva y Vásquez estarían fuera del país para eludir a la justicia peruana, el exjefe de la DINI respondió: “De acuerdo a lo que he escuchado en el audio y la versión de la persona que me informa, [ambos] estarían afuera".

Posteriormente, Fernández Latorre expuso una conversación que sostuvo con Beder Camacho sobre cómo se habría producido la fuga de los profugos. Según el material, el exministro del Interior, Dimitri Senmache, habría conocido sobre esta operación, así como su exedecán Hugo Verástegui.

“El transportador de acuerdo al audio es el comandante Verástegui, actual jefe de tránsito, y exedecan del ministro Dimitri Senmache. [¿Entonces Senmache sabía de la fuga de Juan Silva?] Sabía, de acuerdo a la información que yo tengo sí sabía. Yo no puedo decir o determinar algo de una información, yo recojo la información y se la doy a conocer, pero no puedo atribuir algo si no lo he visto”, reveló.