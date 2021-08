Dina Boluarte apelará resolución del Reniec que le negó licencia laboral por cinco años

Dina Boluarte participó en la presentación de los avances de las revisiones de las distintas comisiones de transferencia. | Fuente: RPP

La vicepresidenta Dina Boluarte aseguró que apelará la resolución del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), que le negó una licencia laboral por cinco años como jefa de este organismo en la jurisdicción de Surco.

La también ministra de Desarrollo e Inclusión Social dijo que su intención es volver a su cargo en Reniec una vez terminado el gobierno de Pedro Castillo, a mediados del 2026.

“Es un derecho laboral que me asiste, como a cualquier trabajador, y la negativa que me dio el Reniec como respuesta no fundamenta bien. Lo que Reniec indica es que habría incompatibilidad por ser un ente electoral. Por amor de Dios”, comentó.

“En todo caso, nadie podría trabajar en ningún lugar del Estado bajo esa premisa. (...) En cualquier momento, como está convulsionado el país, podría dejar el cargo y entonces tengo el derecho de regresar a mi plaza. Lo estoy apelando conforme a ley y conforme al derecho que me asiste”, añadió.

Llamado a la unidad

Dina Boluarte brindó estas declaraciones a su salida del Centro de Convenciones de Lima, donde esta mañana se realizó la presentación de los avances de las revisiones de las distintas comisiones de transferencia.

La vicepresidenta hizo un llamado a la unidad y le ha pedido al Congreso que la dejen trabajar. La también ministra no ha descartado la posibilidad de que el jefe del Gabinete, Guido Bellido, acuda al Congreso antes de que se realice la sesión del voto de confianza.



