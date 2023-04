La mandataria aseguró que trabajará para erradicar la violencia contra la mujer | Fuente: Presidencia Perú

La presidenta de la República, Dina Boluarte, pidió este miércoles a la Fiscalía y el Poder Judicial sancionar con "todo el peso de la ley" a los feminicidas y violadores del país. Esto tras el reciente caso de Katherine Gómez quien fuera asesinada por su pareja Sergio Tarache, quien fue capturado anoche en Colombia, y la muerte de la enfermera abusada sexualmente en la región Puno.

"Se están realizando gestiones con la Fiscalía y la cooperación internacional para definir la forma del pronto traslado al Perú del sujeto que le prendió fuego y causó la muerte de Katherine Gómez. El tipo fue capturado en Colombia y seguiremos trabajando para erradicar la violencia contra la mujer", expresó en conferencia de prensa desde Palacio de Gobierno.

Dina Boluarte destacó el rol del Ministerio de la Mujer y afirmó que se da una lucha constante y firme para erradicarla.

"El tema de la violencia contra la mujer tenemos que rechazarlo frontalmente. A través de nuestro ministerio de la Mujer, pero tenemos que hacer un llamado, en esa autonomía que tiene el Ministerio Público y el Poder Judicial, se sancione severamente a las personas responsables de estos feminicidios. No pararemos para crear programas de apoyo a las familias de los deudos y haremos algunas iniciativas para que podamos extender mayor carcelería a estos sujetos", expresó.

La presidenta Dina Boluarte abrió su segundo balance de gestión como gobierno con un mensaje de condolencias a la familia de la enfermera víctima de violación grupal en Puno, quien falleció ocho días después del ataque, cuando acababa de ser sometida a una amputación de urgencia debido a la gravedad de sus heridas.

La captura de Tarache

Sergio Tarache, el sujeto que le prendió fuego a la joven Katherine Gómez, fue capturado la noche del martes por la Policía de Colombia. El sujeto reconoció el grave crimen cometido en Lima.

El Ministerio del Interior había ofrecido 50 mil soles para quien tenga información sobre el paradero del sujeto, que roció gasolina para quemar viva a su víctima el pasado sábado 18 de marzo en la plaza Dos de Mayo. Seis días después, la mujer falleció debido a las graves heridas.

El Poder Judicial le dictó 6 meses de impedimento de salida del país contra Sergio Tarache Parra. El juez consideró en su fallo que el investigado "no tiene arraigo establecido" y que se encuentra en calidad de "no habido"; además que "no tiene domicilio procesal real".