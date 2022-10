La titular del Midis acudió al Congreso para un encuentro con la comisión de su sector | Fuente: Midis

Dina Boluarte, ministra de Desarrollo e Inclusión Social, cuestionó que Rafael López Aliaga continúe con su negativa de reunirse con el presidente Pedro Castillo cuando se oficialice su victoria como nuevo alcalde de Lima. Para la también vicepresidenta de la República, no se puede seguir con un país dividido.

“Creo que las autoridades electas democráticamente deben tender puentes para poder llevar adelante al Perú. No tiene que ser un país dividido, creo que no es momento de seguir polarizando más a nuestra sociedad. Creo que las autoridades tenemos la responsabilidad de llamar a esa gran unidad para poder trabajar por los intereses para los cuales han sido elegidas, resolver los temas de su localidad y del Ejecutivo trabajar de manera articulada”, declaró la titular del Midis a la prensa.

Dina Boluarte declaró a su salida del Congreso luego de presentarse ante la comisión de su sector. En ese sentido, indicó que son importante las reuniones de trabajo entre el gobierno y los municipios.

“El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social no va a poder trabajar si no labora de manera articulada con los municipios, con los gobernadores y decir: ‘yo no converso con el Ejecutivo’, se estaría negando a sí mismo a hacer un trabajo eficiente desde la Municipalidad de Lima”, añadió.

Por su parte, el ministro de Trabajo, Alejandro Salas, también criticó a López Aliaga por sus declaraciones contra el gobierno y le señaló que un alcalde tiene funciones compartidas con el Ejecutivo.

“El virtual alcalde debería asesorarse un poco mejor, porque la Ley Orgánica de Municipalidades establece que el alcalde de Lima tiene funciones específicas y compartidas con el gobierno nacional. No es que él quiera o no trabajar con el Poder Ejecutivo, el alcalde está obligado a trabajar con el Poder Ejecutivo para poder dar soluciones a la capital”, declaró a los medios de comunicación.

López Aliaga y su negativa a verse con Castillo

Rafael López Aliaga dio declaraciones anoche a RPP Noticias donde enfatizó que jamás se ha planteado un encuentro con el mandatario en su futura gestión como alcalde de Lima Metropolitana.

"He sido invitado casi siete veces a reunión con un señor que cada día se deteriora más y que la Fiscal de la Nación está a punto de hacerle una acusación constitucional por siete casos de corrupción. Yo mal haría avalando a un señor que se ha dedicado a destruir el Perú y hacer sufrir a la población más vulnerable", manifestó.