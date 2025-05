Dina Boluarte dice que pese a que “enemigos de la Patria” le han hecho la vida “de cuadritos”, este año será “papaya” para su gestión

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La presidenta Dina Boluarte aprovechó su participación en un evento del Programa Nacional de Becas (Pronabec), realizado este martes en el Coliseo Dibos en San Borja, para afirmar que ha sido atacada por los críticos de su Gobierno desde el inicio de su mandato, en diciembre de 2022, y aseguró que esto no afectará el cierre de su gestión.

En un airado mensaje, la jefa de Estado usó expresiones como "enemigos de la Patria" para referirse a sus detractores, en un contexto marcado por cuestionamientos a su gobierno, especialmente tras la masacre en Pataz, La Libertad, donde 13 trabajadores de seguridad fueron asesinados por presuntos sicarios ligados a la minería ilegal, y la revelación de que buscaría subirse el sueldo a más de 35 mil soles, de acuerdo a un documento filtrado del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

“Tenemos año y dos meses más de acá a julio de 2026. Nos dicen que este año va a ser un año difícil para el gobierno, porque entramos a una etapa electoral, y yo les respondo, no, no, no. A mí me la han hecho difícil desde el primer minuto que asumí la presidencia y no me he rendido", manifestó en tono airado.

Boluarte agregó que este año para ella "va a ser papaya" pese a que quienes la cuestionan le "han hecho la vida de cuadritos".

"Aquellos enemigos de la Patria [...] aquellos que creen que con eso nos van a detener o impedir que sigamos avanzando", dijo refiriéndose a sus críticos.

"No ha sido para Dina Boluarte un día fácil, una semana fácil, un mes fácil, un año fácil. No, desde el 7 de diciembre del 2022 hasta ahorita, prácticamente todos los días, todos los días. Pero acá estoy fuerte y digna", manifestó.

Ceremonia del Pronabec

Durante su intervención ante los becarios, la jefa de Estado afirmó que los pilares de su gestión son salud y educación.

En ese sentido, afirmó que, al asumir la presidencia, encontró un país “al borde del abismo” y subrayó la importancia de estas áreas para transformar la sociedad.

“Porque si no tenemos salud y educación cómo transformaremos la sociedad y que quieren apostar por su patria, cómo si los dejamos sin oportunidades”, dijo.

Boluarte resaltó los avances en el programa de becas, indicando que, al inicio de su gestión, se entregaban 5 mil becas anuales y anunció que su compromiso es alcanzar las 50 mil becas para 2026.

“Esperamos que el nuevo presidente o la nueva presidenta pueda ampliar no solo 50 mil becas, sino quizás a más”, agregó

Tras concluir su discurso, la presidenta se retiró del Coliseo Dibos junto al ministro de Educación, sin ofrecer declaraciones adicionales a la prensa.