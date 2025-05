A favor y en contra: las posturas en el Congreso sobre posible aumento de sueldo de Dina Boluarte

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un informe del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), solicitado por la Secretaría General de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), propone incrementar el sueldo de la presidenta Dina Boluarte de S/ 16,000 a S/ 35,568 mensuales.

El documento, al que accedió RPP, detalla que este monto se determinó tras un análisis técnico y cuantitativo, alineado con los lineamientos de la Oficina General de Recursos Humanos de la PCM.

El MEF compara el salario de Boluarte con el de otros 12 países de la región, destacando que Perú ocupa el penúltimo lugar en remuneración presidencial. Además, el informe subraya que, pese a ser la máxima autoridad del país, Boluarte está en el último lugar de la escala salarial entre las autoridades peruanas.

Posturas encontradas en el Congreso

La propuesta ha generado reacciones divididas entre los parlamentarios. El congresista Carlos Zeballos (no agrupado) expresó su rechazo, argumentando que el contexto actual no justifica el aumento.

“Yo creo que no es el momento para solicitarlo, menos para aprobarlo, porque la presidenta de la República, aparte de recibir sus 16 mil soles, ella también recibe algunos bonos que incrementan su salario", dijo.

Además, señaló que Boluarte "tiene todas las comodidades en Palacio de Gobierno, y se le pagan los viáticos para salir al exterior, como también al interior del país".

El parlamentario agregó que incrementar el sueldo de Boluarte, cuando su gestión no muestra resultados favorables en problemas como el de la inseguridad ciudadana -uno de los que más preocupa a la población- sería políticamente inviable.

"Inclusive esto estaría siendo una cachetada a la pobreza para aquellas familias que vienen observando y mirando cómo viene manejando el Estado nuestra presidenta de la República”, sentenció.

Por su parte, la congresista Patricia Juárez, de Fuerza Popular, defendió el incremento, destacando la importancia de proteger la figura presidencial.

“Entonces, más allá de quien sea el presidente de la República, lo que hay que proteger siempre es la figura presidencial, y el presidente debe tener efectivamente la remuneración más alta", dijo a RPP.

Juárez señaló que no solo se debe aumentar el sueldo de la presidenta, sino que también deben ordenarse "todas las jerarquías y las remuneraciones de los altos funcionarios del Estado". No obstante, aclaró, a nombre propio, que los congresistas "no queremos aumento”.