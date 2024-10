Dina Boluarte elogió a Ollanta Humala y dice que el Perú es "el mejor país de Latinoamérica" en macroeconomía

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La presidenta de la República, Dina Boluarte, presidió esta mañana la ceremonia de convocatoria 2025 del programa Beca 18, que en esta ocasión otorgará 20 mil becas para estudios de educación superior. Durante su discurso oficial, la mandataria elogió al expresidente Ollanta Humala, en cuyo gobierno, según dijo, inició el referido beneficio educativo.

“Desde su creación, Beca 18 ha beneficiado a 96 mil jóvenes en situación de vulnerabilidad; y sin mezquindades políticas hay que reconocer lo bueno, hay que criticar lo malo, y hay que mejorar lo bueno. Por eso, desde aquí, yo quiero mandar un saludo al expresidente Ollanta (Humala) que fue el promotor en su gobierno de la Beca 18", resaltó la mandataria.

En esa línea, consideró que el gobierno de Humala Tasso es de lo que "hicieron las cosas buenas para el país".

"Los gobernantes que amamos la patria, los gobernantes que amamos a las familias peruanas, tenemos también que reconocer a los que nos antecedieron e hicieron las cosas buenas para el país, pero también criticar a los que han hecho las cosas malas. Por ello es que nosotros estamos invirtiendo más en Beca 18, porque estamos convencidos de que cambiar la historia de nuestro país es con educación", aseveró.

Cabe resaltar que, actualmente, el expresidente Ollanta Humala se encuentra procesado por el presunto delito de lavado de activos. El exmandatario y su esposa, Nadine Heredia, son acusados de haber recibido aportes irregulares procedentes de Venezuela y de las empresas brasileras Odebrecht y OAS para financiar sus campañas presidenciales de 2006 y 2011.

Por este caso, el fiscal Germán Juárez Atoche pidió 20 años de prisión para Ollanta Humala, 26 años de cárcel para Nadine Heredia, así como penas de prisión efectiva para los demás implicados, además de la liquidación y disolución del Partido Nacionalista Peruano.

En macroeconomía, somos "el mejor país de Latinoamérica"

En otro momento de su discurso, la jefa de Estado indicó que, en términos macroeconómicos, el Perú es "el mejor país de Latinoamérica", y aseguró que su gobierno está destinando el 5 % del PBI en educación.

“Con estas becas duplicamos las oportunidades respecto a las que registramos en el año 2024 y nos situamos como uno de los países con mayor soporte en educación superior para sus jóvenes en la región, así como nos situamos, en nuestra mirada responsable y en nuestra macroeconomía, como el mejor país de Latinoamérica", sostuvo.

"En el 2025, invertiremos 1400 millones en el fortalecimiento de la educación superior, además de destinar 6900 millones para universidades públicas. Esto gracias a nuestra decisión de pasar, por primera vez en nuestra historia, el umbral de 5 % del PBI en educación", resaltó.

Asimismo, respecto al actual estado de emergencia que rige en 13 distritos de Lima Metropolitana y uno del Callao debido a la delincuencia, Boluarte pidió "no más injusticia" para los miembros de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas (FF.AA.).

“Unidos también todos los peruanos que anhelamos la paz y un Perú más seguro, es momento de dejar atrás las diferencias y unirnos por un solo objetivo: proteger a nuestros ciudadanos y erradicar la delincuencia (…) Desde el estado de emergencia, nuestra Policía Nacional ha realizado más de 680 operativos con resultados, ha detenido a más de 1200 personas, muchos con requisitorias", señaló.

"Más allá de las críticas, nuestras FF.AA. y la PNP están trabajando. Más allá del desamparo legal en el que se les ha dejado desde hace mucho, ellos siguen en pie protegiendo a cada uno de los millones de peruanos y nuestro gobierno no va a dejarlos solos. No más injusticia para ellos que salen y arriesgan sus vidas enfrentando la delincuencia, luchando contra el terrorismo, y que cuando ocurre cualquier desgracia están en primera línea (…) No están solos, estamos con ustedes, familia de nuestra Policía Nacional y familia de nuestras FF.AA.", puntualizó.