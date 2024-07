Dina Boluarte evitó pronunciarse sobre violencia sexual a menores awajún y pidió a ministro de Educación informar sobre acciones

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La presidenta Dina Boluarte volvió a dar una conferencia de prensa desde el pasado 5 de abril. Sin embargo, rehuyó a pronunciarse ante los medios de comunicación sobre temas de coyuntura, como los casos de violaciones contra escolares awajún en Condorcanqui.

Durante la rueda de prensa se le consultó a la mandataria sobre las acciones que el Ejecutivo tomará y si viajaría a la región Amazonas. Sin embargo, ella no emitió comentarios al respecto y prefirió ceder la palabra al ministro de Educación, Morgan Quero, quien comunicó que se dio de baja a más de 100 maestros.

"Desde el 26 de mayo que se atendió la denuncia pública el Ministerio de Educación ha tomado varias iniciativas para justamente separar de manera contundente a estos violadores disfrazados de docentes. Hemos separado a 121 docentes que han sido destituidos en la región y además en los últimos días hemos destituido a 9 más que estaban trabajando en Loreto, San Martín y otra UGEL de Amazonas", manifestó.

El ministro señaló que hubo un acercamiento para trabajar con las comunidades awajún y Wampis y también con la coordinación del Gobierno Regional de Amazonas. En ese sentido, añadió que ya han iniciado su trabajo las 16 redes de protección comunal que le van a dar protección a los niños y las niñas que están en las 18 residencias estudiantiles.

Quero señaló también que han transferido S/ 4.2 millones al Gobierno Regional de Amazonas y de esa suma 1.2 millones son para la UGEL Condorcanqui.

El titular del Minedu aseguró hace unos días que realizaría una visita hacia la provincia de Condorcanqui, a fin de ver la situación de los niños y niñas awajún. Sin embargo, aún no va a la región desde que se dio a conocer el caso.

Casos de abusos

La presidenta del Consejo de Mujeres de la comunidad awajún, Rosemary Pioc, reveló en mayo pasado a RPP que profesores denunciados por violencia sexual contra escolares en la provincia de Condorcanqui, región Amazonas, siguen ejerciendo la docencia, poniendo en peligro a los menores que asisten a los centros educativos.

En La Rotativa del Aire de RPP, Pioc dio a conocer que, desde 2010, se ha denunciado a 524 docentes, pero, hasta 2024, 111 fueron destituidos, con lo cual los educadores restantes continúan con normalidad sus labores. Incluso, algunos de los casos fueron archivados.

"Tenemos como 110 (casos) archivados por falta de pruebas, porque en todos los casos falta, más que pruebas, investigación, ¿por qué? Porque la UGEL no tiene presupuesto para llegar a estas comunidades donde la niña o la alumna ha sido violentada, el profesional no puede llegar, los abogados no pueden llegar, porque el territorio awajún es muy extenso y complejo para llegar a las comunidades", dijo.