Amazonas: denuncian entre 100 y 300 casos de violencia sexual contra escolares awajún en Condorcanqui

Actualidad Profesores denunciados por violencia sexual contra escolares en Condorcanqui siguen ejerciendo la docencia

La presidenta del Consejo de Mujeres de la comunidad Awajún, Rosemary Pioc, reveló que profesores denunciados por violencia sexual contra escolares en la provincia de Condorcanqui, región Amazonas, siguen ejerciendo la docencia, poniendo en peligro a los menores que asisten a los centros educativos.

En La Rotativa del Aire, Pioc dio a conocer que, desde 2010, se ha denunciado a 524 docentes, pero, hasta 2024, 111 fueron destituidos, con lo cual los educadores restantes continúan con normalidad sus labores. Incluso, algunos de los casos fueron archivados.

"Tenemos como 110 (casos) archivados por falta de pruebas, porque en todos los casos falta, más que pruebas, investigación, ¿por qué? Porque la UGEL no tiene presupuesto para llegar a estas comunidades donde la niña o la alumna ha sido violentada, el profesional no puede llegar, los abogados no pueden llegar, porque el territorio Awajún es muy extenso y complejo para llegar a las comunidades", dijo.

Pioc narró las dificultades que deben afrontar para efectuar las denuncias, así como la persecución y amenazas de las que son víctimas, debido a la falta de presencia de autoridades en la comunidad a raíz de la dificultad para su traslado a Condorcanqui.

"No tenemos el apoyo tampoco de psicólogos. ¿Por qué? Porque tampoco, la excusa es 'no podemos llegar, no hay presupuesto'. Toda la vida esa es la respuesta. No tenemos cámara Gesell.

Docentes son derivados a otros colegios

Frente a la inacción de las mismas, Pioc precisó que algunos padres de familia optan por no informar sobre estos graves hechos.

Incluso, comentó que algunos de los profesores acusados, pertenecientes a las UGEL de la comunidad, han sido derivados a otras entidades en vez de ser retirados o suspendidos de ejercer la docencia, problema que también atribuye a la falta de reglamentación por parte del Ministerio de Educación.

"Por eso pido al Minedu que reglamenten, que haya normas, que sean más fuertes, que sancionen a esos maestros. Ya no pueden ponerle un maestro violador a disposición de la UGEL Condorcanqui, y eso se da mucho también en las residencias, en los colegios estudiantiles, con residencia estudiantil, mucho acoso a niñas", manifestó.