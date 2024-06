Anuncio de moción de censura contra ministros de Educación y de la Mujer genera opiniones divididas en el Congreso

Lima Opiniones divididas en el Congreso tras anuncio de moción de censura contra ministros de Educación y Mujer

La bancada de Juntos por el Perú-Cambio Democrática recoleta firmas para presentar una moción de censura contra los ministros Morgan Quero (Educación) y Ángela Hernández (Mujer y Poblaciones Vulnerables), quienes son acusados de minimizar las denuncias de casos de violencia sexual en la comunidad awajún y su ausencia en dos comisiones parlamentarias para dar cuenta de sus expresiones.

Y es que cuando se denunció que cientos de menores de la comunidad awajún de la provincia de Condorcanqui, en Amazonas, habrían sido abusadas sexualmente por docentes; los ministros señalaron que se podría tratar de una “práctica cultural”.

En diálogo con el programa Nunca es Tarde de RPP, la congresista de esta bancada, Ruth Luque, alegó que la moción se presentó por “discriminación en agravio de los niños y niñas de las comunidades nativas Awajún y Wampis”, además de una “ausencia sistemática” de ambos ministros para brindar explicaciones.

“No han asistido a la sesión ordinaria de la Comisión de Mujer, no han asistido a la Comisión de Pueblos Andinos y Amazónicos que hoy [martes] hemos convocado y que fueron citados hace más de una semana”, criticó.

"No se puede hacer el desplante"

El congresista no agrupado Jaime Quitó (ex Perú Libre) comentó a RPP que ya firmó la moción de censura y calificó de “desplante” la ausencia de los ministros a la sesión extraordinaria convocada por la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología; y la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia.

La ministra de Cultura, Leslie Urteaga, tampoco asistió a la citación en la que también iban a participar líderes de las comunidades Awajún y Wampís

“Acá están blindados, no se les puede tocar con el pétalo de una rosa. Yo ya firmé esa moción de censura ayer, porque no se puede hacer el desplante a dirigentes de estas comunidades que han llegado a Lima”, comentó.

La legisladora de Perú Libre, Kelly Portalatino, señaló que en la bancada perulibrista aún no se define si se apoyará la moción que, de ser presentada y aprobada por mayoría en el Congreso, puede acabar en la destitución de ambos ministros.

“Hay muchos ministros que no quieren venir, porque no quieren ser fiscalizados ni declarar a nivel nacional; por lo tanto, tenemos que mejorar el reglamento porque acá no hay una responsabilidad. O sea, no voy y no pasa nada. Si el ministro no viene por una segunda vez, tendrá que ser retirado de su cargo por no cumplir en dar cuentas a la Nación”, comentó.

Por su parte, el legislador Jorge Montoya (ex Renovación Popular) dijo que no firmará esta moción de censura debido a que esto implicaría “detener el trabajo de los ministros”.