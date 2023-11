Dina Boluarte felicitó a Javier Milei por su victoria electoral y es invitada a la ceremonia de asunción

La presidenta de la República, Dina Boluarte, felicitó este miércoles al mandatario electo de Argentina, Javier Milei, quien derrotó el último domingo, en segunda vuelta, al oficialista Sergio Massa.

A través de una conversación telefónica, la jefe de Estado le deseó al líder de La Libertad Avanza éxitos en su gestión, además de invitarlo a realizar una visita de Estado al Perú “con la finalidad de reforzar los lazos de amistad entre ambos países”.

Asimismo, ambos gobiernos se comprometieron a fortalecer las relaciones económicas y diplomáticas.

A través de sus redes sociales, Presidencia del Perú informó que Javier Milei agradeció el saludo de Dina Boluarte, a quien invitó a la ceremonia de asunción y traspaso de mando presidencial, el cual está programada para el próximo 10 de diciembre.

La jefa de Estado, Dina Boluarte, conversó telefónicamente con el presidente electo de Argentina, @JMilei, para felicitarlo por su reciente victoria en las elecciones del hermano país argentino y desearle éxitos en su gestión.



Javier Milei anuncia un fuerte ajuste fiscal: "Ministro que me gasta más, lo echo"

El presidente electo de Argentina, Javier Milei, continúa ofreciendo entrevistas a varios medios de prensa de su país, en las que adelanta las medidas que piensa tomar luego de que asuma el cargo, el próximo 10 de diciembre, para enfrentar la crisis económica que agobia a la nación sudamericana desde hace varios años.

En una conversación con el periodista Alejandro Fantino, el autodefinido político libertario dijo que aplicará "un ajuste de shock" para terminar el 2024 "con equilibrio fiscal".

El economista señaló que “entre el (gasto) fiscal y el cuasi fiscal vamos a hacer un ajuste de 15 puntos del PBI”.

Explicó que para ello se cortará el gasto público destinado a obras, las que podrían ser entregadas al sector privado. Advirtió que, si no se hacen los ajustes, Argentina avanzaría hacia la hiperinflación y a un fuerte incremento de los índices de pobreza.

“Nosotros no tenemos plata. Esas obras pueden ser entregadas al sector privado y que las termine el sector privado. Vamos a ir a un sistema de iniciativa privada a la chilena. No hay plata. Si no hacemos el ajuste fiscal, nos vamos a la hiper, nos vamos al 95% de pobres, al 70% a 80% de indigentes", afirmó.

En ese sentido, enfatizó que "no se negocia el equilibro fiscal" y que este objetivo también implicara recortes en gastos políticos.

"El equilibrio fiscal no está bajo discusión. Ministro que me gastas más, lo echo. El 2024 va a terminar con equilibrio fiscal", manifestó.

Milei también se mostró confiado en que el 2025, tras un año en el Gobierno, la situación en Argentina "va a ser brillante con una tasa de inflación cayendo y los salarios volando en dólares”.