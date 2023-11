Javier Milei será el nuevo presidente de Argentina, Sergio Massa reconoció derrota en balotaje

El candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, se adelantó a los resultados y reconoció este domingo la victoria de su adversario, el ultraderechista Javier Milei, de La Libertad Avanza, en la segunda vuelta electoral de las elecciones presidenciales de Argentina.



"Los resultados no son los que esperábamos. Me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo y para desearle suerte, porque es el presidente que la mayoría de los argentinos eligió para los próximos cuatro años”, dijo en un discurso ante la militancia en su comando de campaña.

Según los datos oficiales al 86,6 % de las mesas escrutadas, la diferencia es abultada: Javier Milei obtiene 55,95 % frente al 44,04 % de Sergio Massa.

El postulante oficialista señaló que la jornada electoral que se celebró hoy en el país sudamericano ratifica que Argentina “tiene un sistema fuerte, sólido y que, además, es transparente y respeta siempre los resultados”.

“Lo más importante que le tenemos que dejar a los y las argentinas esta noche es el mensaje de que la convivencia, el diálogo y el respeto por la paz frente a tanta violencia y descalificación es el mejor camino que podemos recorrer”, remarcó.

"Hoy acaba una etapa de mi vida política"

Sergio Massa indicó que desde mañana la “tarea de dar certezas" y transmitir "garantías sobre el funcionamiento político, social y económico de la Argentina es responsabilidad del presidente electo” Javier Milei.

Detalló que le ha planteado tanto a Milei como al mandatario Alberto Fernández que, desde este lunes 20, se ponga en marcha “mecanismos de enlace y transición de recambio democrático, para que los argentinos en los próximos 19 días no tengan ni dudas ni incertidumbre respeto del normal funcionamiento económico, social político-institucional”.

Por otra parte, el candidato oficialista anunció que "hoy acaba una etapa de mi vida política".



"Seguramente la vida me depare otras tareas y responsabilidades, pero sepan que siempre van a contar conmigo defendiendo los valores del trabajo, la educación pública, la industria nacional y el federalismo como valores centrales de la Argentina", añadió.