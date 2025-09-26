Últimas Noticias
Nueva investigación abierta por Delia Espinoza contra Dina Boluarte es un 'déjà vu' de lo que pasó con Patricia Benavides, dice Joseph Campos

Jair Zevallos Morón

por Jair Zevallos Morón

·

El abogado de la mandataria consideró que, tal como ocurrió con la exfiscal de la Nación Patricia Benavides, Delia Espinoza anunció esta nueva investigación es un momento crítico de su gestión, justo antes de ser suspendia por la Junta Nacional de Justicia.

Judiciales
00:00 · 05:00
Esta nueva investigación de 68 páginas incluye a múltiples autoridades
Esta nueva investigación de 68 páginas incluye a múltiples autoridades

La exfiscal de la Nación Delia Espinoza abrió una investigación preliminar contra la mandataria Dina Boluarte y otros funcionarios justo en la víspera de su suspensión. Al respecto, Joseph Campos, abogado de Boluarte, señaló que se trata de una situación similar a la ocurrida con Patricia Benavides, quien también denunció a su patrocinada antes de ser suspendida.

"Me hizo un 'déjà vu' a noviembre del 2023, cuando la doctora Patricia Benavides sufrió una intervención en su personal y después su respuesta fue política más que jurídica y denunció siete casos ante el Congreso de la República. Hemos sentido lo mismo"; dijo el jurista en Ampliación de Noticias.

Esta nueva investigación de 68 páginas incluye a múltiples autoridades, aunque Campos destacó que muchos de los hechos ya habían sido analizados con anterioridad y resultaron en el cierre de casos. 

Esta nueva investigación de 68 páginas incluye a múltiples autoridades
Esta nueva investigación de 68 páginas incluye a múltiples autoridades

Joseph Campos: La única imputación es por omisión, y no hay pruebas

En otro momento, Campos mencionó que las imputaciones contra Boluarte carecen de fundamento, ya que -a su parecer- todo se basa en una supuesta omisión de deberes, pero no existen pruebas que respalden dichas afirmaciones.

"¿Qué complejidad puede existir si la única imputación, que no tiene ninguna prueba, ningún elemento de convicción, se funda en que, supuestamente, la presidenta es responsable por omisión? ¿Qué complejidad justifica una investigación supuestamente de ocho meses?", cuestionó

Dina Boluarte Junta Nacional de Justicia Delia Espinoza Ministerio Público

