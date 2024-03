Dina Boluarte llamó a la reflexión al Congreso tras aprobarse moción de interpelación al ministro del Interior

Podcast recomendado

Febrero, mes de los carnavales, el amor y la amistad, empezó con las declaraciones de Óscar Arriola, jefe del Estado Mayor de la Policía Nacional expresando que los agentes trabajarían con mayor tranquilidad si hay un sistema de jueces y fiscales sin rostro. | El Poder Judicial dictó 12 meses de prisión preventiva contra Roberto Christian Naupay Bravo, quien ocasionó graves quemaduras a su expareja, Soledad Chávez Suárez, al rociarle laca y tiner para luego prenderle fuego con un fósforo. | La congresista Kira Alcarraz, presentó una moción de interpelación contra el ministro del Interior, Víctor Torres Falcón, al evidenciar falta de liderazgo en la lucha contra la inseguridad ciudadana.| La ministra de Educación Miriam Ponce reconoció que no podrá garantizar que todos los colegios ubicados en zonas de riesgo estén preparados para el inicio de clases en marzo. | El Centro Nacional de Epidemiología y Control de Enfermedades (CDC), emitió una alerta epidemiológica por riesgo de golpe de calor debido a las altas temperaturas que se registran en varias zonas del país. | Luego de tres años de ausencia, las orillas del lago Titicaca fueron el escenario de una de las fiestas más alegres del Perú: la Virgen de la Candelaria. También se vivió la alegría, diversión y color en el Carnaval de Cajamarca, con el tradicional concurso de patrullas y comparsas. | El Gobierno anunció que se declara el Estado de Emergencia por 60 días en las provincias de Trujillo y Pataz, en la región La Libertad, ante el incremento de la ola delincuencial y la presencia de grupos criminales. | Según las declaraciones de Jaime Villanueva, exasesor de Patricia Benavides, Vela Barba le dijo que Ávalos le pidió que no haga nada respecto a la investigación contra Vizcarra Cornejo. El suspendido fiscal Rafael Vela, negó que haya beneficiado con no incluir en investigaciones a la presidenta Dina Boluarte o al exmandatario Pedro Castillo. | Dos niños de 11 y 12 años y dos adultos resultaron heridos tras un enfrentamiento a balazos entre presuntos barristas de Universitario de Deportes y Alianza Lima, en el distrito limeño de Santa Anita. | El expresidente Alberto Fujimori sostuvo que Fuerza Popular acordó que Dina Boluarte se mantenga en el cargo hasta culminar su mandato en 2026. | El distrito de Purús, en la región Ucayali, más de 40 comunidades nativas fueron inundadas por el desborde del río Acre, a causa de las intensas lluvias. | La presentación de Luis Miguel en el Perú desató un alboroto en el Estadio Nacional. | La Comisión Permanente del Congreso aprobó el informe que recomienda inhabilitar por 10 años a los magistrados del pleno de la Junta Nacional de Justicia. | El ejecutivo anunció que 20 regiones del país fueron declaradas en emergencia sanitaria por el aumento de casos de dengue. | Febrero culminó con el pedido de nueve años de prisión efectiva para el prófugo exlíder de Perú Libre, Vladimir Cerrón Rojas.