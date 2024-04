Ministro de Justicia tras declaraciones de Dina Boluarte: "Ha aceptado que cometió un error, pero no tiene caracteres de criminalidad"

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, afirmó este viernes que, si bien la presidenta Dina Boluarte cometió un error al aceptar a préstamo unos relojes Rolex, ello no configura en un delito. En ese sentido, destacó que la mandataria brindara su manifestación ante la Fiscalía.

"Yo no creo que haya alguna contradicción en estricto sentido de la palabra. Hay que resaltar que aquí lo más importante es que se ha disculpado ante el país y ha aceptado que cometió un error que, evidentemente, no tiene caracteres de criminalidad y, dentro de ello, la presidenta afirmó que daría su declaración al Ministerio Público y luego ante la ciudadanía", expresó al programa Conexión de RPP.

Eduardo Arana manifestó que las declaraciones que ha dado Dina Boluarte ante la población en general demuestra que no ha existido enriquecimiento ilícito ni omisión de información.

"La Fiscalía se apresuró en su hipótesis de trabajo de criminalidad al asegurar que la señora presidenta había cometido un caso de enriquecimiento o de omisión de declaración", aseveró.

No hubo favores a Oscorima

El titular de Justicia y Derechos Humanos expresó que desde el Poder Ejecutivo no se brindó ningún favorecimiento al gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, solo porque prestara los relojes a la presidenta.

"La señora presidenta, como bien ha señalado con mucha claridad, que, en el ámbito de la amistad que tiene, ha recibido este préstamo. No ha habido nada desde el Gobierno ni de los ministerios en favor del señor Oscorima", recalcó.

Admite que relojes fueron prestados

La presidenta Dina Boluarte, aseguró que los relojes de marca Rolex que usó en eventos públicos durante su gobierno se los prestó Wilfredo Oscorima, gobernador regional de Ayacucho.



“Debo reconocer que fue una equivocación haber aceptado en calidad de préstamo estos relojes” de “mi amigo Wilfredo Oscorima”, señaló en un pronunciamiento desde Palacio de Gobierno.



La jefa del Estado dijo que, “en el ánimo de querer representar bien” al país, la llevó a aceptar ese “préstamo”. “Ya los he devuelto y, como esos relojes no son de mi propiedad, no estaba obligada a declararlos [ante el Jurado Nacional de Elecciones]”, enfatizó, tras tildar de "tendenciosas" las informaciones publicadas en los medios de comunicación sobre este tópico.

Boluarte calificó de "mentiras" las revelaciones periodísticas que daban cuenta del uso de dichos artículos de alto valor monetario en sus presentaciones públicas, y mostró ante cámaras las joyas que, según dijo, utiliza y son de su propiedad.

"Respecto a las joyas, todo lo que han dicho es falso. Dijeron [que] la presidenta usa una pulsera Cartier de 45 mil dólares. Esta es la pulsera de bisutería fina y es mi pulsera y la uso en forma pública y transparente", dijo exhibiendo el artículo a la prensa.