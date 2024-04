César Nakazaki: Todo lo dicho sobre los relojes de Dina Boluarte deberá pasar por un proceso de corroboración

Judiciales "No se le investiga a la presidencia por algunos objetos solamente, sino por todo el patrimonio", dijo Nakazaki

El abogado penalista César Nakazaki señaló que todo lo declarado por la mandataria Dina Boluarte sobre la adquisición de sus joyas y relojes en el marco de las investigaciones por el 'Caso Rolex' deberá ser corroborado en lo que dure el plazo de la investigación. Además, indicó que durante el ejercicio de la Presidencia, Boluarte no puede procurarse beneficios económicos de manera particular.

"La versión que seguramente está brindando la presidenta va a tener que ser objeto de corroboración: cuántas joyas estará reconociendo, cuántos relojes, qué explicación dará para cada una. Todos los hechos que refiera en su declaración va a ser materia de corroboración a través del plazo de investigación, que todavía tiene un tiempo por delante", dijo en La Rotativa del Aire de RPP.

"No se le investiga a la presidencia por algunos objetos solamente, sino por todo el patrimonio que a ella se le vaya encontrando y que no pueda justificar. La investigación lo que va a generar es hacer una radiografía de cuáles son los bienes valiosos que integran el patrimonio de la presidenta y si tienen o no una justificación legal", enfatizó.

"La presidenta está prohibida por la Constitución y la ley de, en el ejercicio de cargo de presidenta, generarse beneficios económicos particulares o individuales para ella. O sea por mis actos de presidente recibir regalos está terminantemente prohibido. Lo que se tiene que analizar de acuerdo a los hechos es si estamos frente a un delito, una infracción administrativa o una falta de ética pública", agregó.

Sobre Wilfredo Oscorima: "Van a volverlo a requerir, ya no como testigo, sino como investigado"

En otro momento, Nakazaki indicó que el Gobernador Regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, podrá ser requerido nuevamente por la Fiscalía tras hacer uso de su derecho al silencio durante su interrogatorio. No obstante, precisó que esta vez podría estar en calidad no ya de testigo, sino de investigado.

"El doctor Abanto (abogado de Wilfredo Oscorima) ha considerado que no se daban las condiciones para que su patrocinado señale cuál es su versión de los hechos. Es parte de su estrategia de defensa. Más adelante van a volverlo a requerir seguro ya no como testigo, sino como investigado. Todo va a depender de lo que señale la presidenta Boluarte. Va a ser importante la explicación que dé sobre cada una de las joyas", finalizó.