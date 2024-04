Dina Boluarte: "Fue una equivocación haber aceptado en calidad de préstamo estos relojes de Wilfredo Oscorima"

La presidenta de la República, Dina Boluarte, aseguró que los relojes de lujo, algunas de los cuales de marca Rolex, que usó en eventos públicos se los prestó Wilfredo Oscorima, gobernador regional de Ayacucho.



“Debo reconocer que fue una equivocación haber aceptado en calidad de préstamo estos relojes” de “mi amigo Wilfredo Oscorima”, señaló en un pronunciamiento desde Palacio de Gobierno.



La jefa del Estado dijo que, “en el ánimo de querer representar bien” al país, la llevó a aceptar ese “préstamo”. “Ya los he devuelto y, como esos relojes no son de mi propiedad, no estaba obligada a declararlos [ante el Jurado Nacional de Elecciones]”, enfatizó, tras tildar de "tendenciosas" las informaciones publicadas en los medios de comunicación sobre este tópico.

Boluarte dice que Oscorima "fue el primer gobernador que se paró firme cuando el Perú ardía"

Dina Boluarte indicó también en su intervención que hoy respondió “durante cinco horas todas las preguntas” planteadas por la Fiscalía a raíz de este caso, por el cual afronta una investigación preliminar por presunto enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaración en documentos.

En otro momento, Dina Boluarte afirmó que entre ella y Wilfredo Oscorima existe una “amistad” y explicó por qué aceptó el “préstamo” de la autoridad regional, a pesar de las múltiples investigaciones en su contra por presunta corrupción.

“Fue el primer gobernador que se paró firme cuando el Perú ardía en diciembre de 2022 y enero y febrero de 2023. Vino acá con los alcaldes de la región Ayacucho y me dijo: ' hermana Dina, te voy a ayudar en esta pacificación. Ayacucho no se va a levantar'”, detalló, en referencia a las protestas sociales que se registraron el 15 y 16 de diciembre en esa región, exigiendo el cierre del Parlamento, la renuncia de Dina Boluarte y la convocatoria de nuevas elecciones. Como consecuencia de la represión policial y militar, diez manifestantes murieron y más de 60 resultaron heridos.

La jefa del Estado añadió que, debido a ello, le tiene “gratitud y cariño”, pues, a su juicio, el gobernador de Ayacucho “fue parte” de los que lucharon por defender la democracia y el Estado de derecho.