Dina Boluarte sobre Wilfredo Oscorima: "Tenemos una amistad personal"

La presidenta de la República, Dina Boluarte, afirmó este viernes que Wilfredo Oscorima es un "amigo personal" y fue parte de la "defensa de la democracia" durante sus primeros meses de gobierno cuando iniciaron las movilizaciones sociales en su contra.

"Tenemos una amistad personal, de dina a Wilfredo y de Wilfredo a Dina. Fue el primer gobernador que se paró firme cuando el Perú ardía en el 2022 y 2023. Vino con los alcaldes de la provincia de Ayacucho y me dijo que su región no se iba a levantar. Es esa gratitud que le tengo al hermano Oscorima porque fue parte de defender la democracia, parte de defender el estado de derecho y conseguir la paz", manifestó en una conferencia de prensa.



Dina Boluarte reconoció que los relojes Rolex fueron un préstamo de Wilfredo Oscorima y fue un error de su parte. Sin embargo, aseveró que ello no configura un delito al no declararlos porque no eran de su propiedad.

"Pido a los fiscales ser más cuidadosos y que cesen las filtraciones, en mi caso y en todos los casos. Pido a todos que pasemos la página para ocuparnos de lo que realmente importa", expresó.

La jefa del Estado dijo que, “en el ánimo de querer representar bien” al país la llevó a aceptar ese “préstamo”. “Ya los he devuelto y, como esos relojes no son de mi propiedad, no estaba obligada a declararlos [ante el Jurado Nacional de Elecciones]”, enfatizó.

Participa

Declaró por más de cinco horas

La presidenta Dina Boluarte se retiró esta tarde de la sede principal de la Fiscalía de la Nación, en el Cercado de Lima, después de rendir su declaración testimonial por más de cinco horas sobre el origen de los relojes de la marca Rolex y otras joyas que ha lucido durante eventos oficiales.

La diligencia, que formó parte de la investigación preliminar que afronta la mandataria por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, inició a las 08:30 a.m. y fue presidida por el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena.

Mientras Dina Boluarte rindió su declaración testimonial, un equipo de fiscales llegó esta mañana a Palacio de Gobierno para realizar una diligencia fiscal de reconocimiento in situ en las oficinas del Despacho Presidencial. Esto por el caso Gasoducto Sur Peruano, correspondiente al periodo de gobierno de Ollanta Humala (2011-2016).