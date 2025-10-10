Últimas Noticias
Personal de Seguridad del Estado se retiró de la casa de Dina Boluarte en Surquillo [VIDEO]

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

Durante la madrugada, llegaron a la vivienda dos vehículos oficiales del Estado, pero se desconoce si trasladaban a la vacada exmandataria.

Gobierno
Dina Boluarte
Este es el panorama en los exteriores de la casa de Dina Boluarte. | Fuente: RPP

Personal de Seguridad del Estado se retiró esta mañana de la casa de la vacada expresidente Dina Boluarte, en el distrito limeño de Surquillo.

Minutos después de las 7:00 a.m., los agentes abandonaron la zona, según constató un equipo de RPP.

Nuestro reportero indicó que solo quedaron dos agentes de la Policía Nacional resguardando el ingreso a la vivienda de la hoy exmandataria.

Se presume que Boluarte Zegarra se encuentra en su domicilio, pero esto no ha podido ser corroborado. 

Movimiento durante la madrugada

Cabe mencionar que, en las últimas horas, hubo un fuerte resguardo policial en las inmediaciones de la vivienda de la exjefa de Estado.

Durante la madrugada, dos vehículos oficiales del Estado llegaron al domicilio de Boluarte e ingresaron por la cochera, retirándose minutos después.

Todo apunta a que la expresidente se encontraba dentro de uno de estos coches, pero esto no ha sido confirmado.

Al cierre de este informe, ni la exmandataria ni su defensa legal se han pronunciado respecto a las acciones que tomará, luego de ser vacada por el Congreso.

El poder en tus manos

EP219 | INFORMES | Elecciones 2026: investigaciones por neutralidad electoral del JNE involucran a 78 autoridades

A seis meses de las elecciones generales 2026, El Poder en tus Manos identificó a 78 autoridades en todo el país con investigaciones por presunta vulneración de la neutralidad ante el Jurado Nacional de Elecciones. ¿De quiénes se trata y cuál es el estado de sus procesos? Los detalles en el siguiente informe de Karina Valencia.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
Tags
Dina Boluarte Gobierno Congreso Surquillo

