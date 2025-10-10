Personal de Seguridad del Estado se retiró de la casa de Dina Boluarte en Surquillo [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Este es el panorama en los exteriores de la casa de Dina Boluarte. | Fuente: RPP

Personal de Seguridad del Estado se retiró esta mañana de la casa de la vacada expresidente Dina Boluarte, en el distrito limeño de Surquillo.

Minutos después de las 7:00 a.m., los agentes abandonaron la zona, según constató un equipo de RPP.

Nuestro reportero indicó que solo quedaron dos agentes de la Policía Nacional resguardando el ingreso a la vivienda de la hoy exmandataria.

Se presume que Boluarte Zegarra se encuentra en su domicilio, pero esto no ha podido ser corroborado.



¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Movimiento durante la madrugada

Cabe mencionar que, en las últimas horas, hubo un fuerte resguardo policial en las inmediaciones de la vivienda de la exjefa de Estado.

Durante la madrugada, dos vehículos oficiales del Estado llegaron al domicilio de Boluarte e ingresaron por la cochera, retirándose minutos después.

Todo apunta a que la expresidente se encontraba dentro de uno de estos coches, pero esto no ha sido confirmado.

Al cierre de este informe, ni la exmandataria ni su defensa legal se han pronunciado respecto a las acciones que tomará, luego de ser vacada por el Congreso.

