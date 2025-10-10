Personal de Seguridad del Estado se retiró de la casa de Dina Boluarte en Surquillo [VIDEO]

Durante la madrugada, llegaron a la vivienda dos vehículos oficiales del Estado, pero se desconoce si trasladaban a la vacada exmandataria.
Personal de Seguridad del Estado se retiró esta mañana de la casa de la vacada expresidente Dina Boluarte, en el distrito limeño de Surquillo.
Minutos después de las 7:00 a.m., los agentes abandonaron la zona, según constató un equipo de RPP.
Nuestro reportero indicó que solo quedaron dos agentes de la Policía Nacional resguardando el ingreso a la vivienda de la hoy exmandataria.
Se presume que Boluarte Zegarra se encuentra en su domicilio, pero esto no ha podido ser corroborado.
Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇
Movimiento durante la madrugada
Cabe mencionar que, en las últimas horas, hubo un fuerte resguardo policial en las inmediaciones de la vivienda de la exjefa de Estado.
Durante la madrugada, dos vehículos oficiales del Estado llegaron al domicilio de Boluarte e ingresaron por la cochera, retirándose minutos después.
Todo apunta a que la expresidente se encontraba dentro de uno de estos coches, pero esto no ha sido confirmado.
Al cierre de este informe, ni la exmandataria ni su defensa legal se han pronunciado respecto a las acciones que tomará, luego de ser vacada por el Congreso.