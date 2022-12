El Congreso debatirá la propuesta de adelanto de elecciones. | Fuente: Congreso

El Congreso reanudará hoy la sesión del debate de una reforma constitucional que busca del adelanto de elecciones generales para diciembre del 2023, luego de que se suspendiera el último viernes tras no alcanzar los votos para su aprobación y quedara pendiente un pedido para que se reconsidere su votación.

El último 16 de diciembre, el dictamen de reforma constitucional de la Comisión de Constitución que preside Hernando Guerra García (Fuerza Popular), fue rechazado por 49 votos a favor, 33 en contra y 25 abstenciones.

Al tratarse de una reforma constitucional, que también planteaba el recorte del mandato presidencial y parlamentario, requería de 87 votos para ser sometida a una segunda votación en la siguiente legislatura, o de 66 para ser llevado a un referéndum.

Esta decisión parlamentaria fue duramente cuestionada desde varios sectores sociales y políticos por ir en contra de una demanda mayoritaria de la población, y ser la principal exigencia en las protestas que se registran en varias regiones del país desde hace casi dos semanas luego del fallido golpe de Estado de Pedro Castillo, las que han sumido al Perú en una gran convulsión social que se saldan hasta la fecha con más de 20 muertos y decenas de heridos.



Tras el rechazo del dictamen, el congresista Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso) presentó una reconsideración de la votación, pero quedó pendiente de debate, luego de que el presidente del Congreso José Williams anunciara la suspensión de la sesión.

La sesión de este martes será la tercera en la que se debatirá el adelanto de elecciones, tras la amplicación de la legislatura ordinaria hasta el 31 de enero del 2023.





Tras anunciarse la votación, legisladores de Perú Libre y Bloque Magisterial protestaron en el hemiciclo para exigir que se incluya la consulta sobre una eventual convocatoria a una asamblea constituyente en el país, tal como han planteado en un dictamen en minoría que aún se debe informar si será votado por el pleno.



Qué planteaba el proyecto

El proyecto de la Comisión de Constitución planteaba recortar el mandato de Dina Boluarte y los congresistas, cuyo periodo debe concluir, en principio, en julio de 2026, e incorporaba varios proyectos presentados para el adelanto de elecciones.

En sus disposiciones transitorias especiales establecía que "la presidenta en funciones", en referencia a Boluarte, "convoca a elecciones generales en diciembre 2023 y concluye su mandato el 30 de abril de 2024".

Añadía que los actuales congresistas también concluirían sus funciones el 28 de abril de 2024.

Tras anunciarse la votación, legisladores de Perú Libre y Bloque Magisterial protestaron en el hemiciclo para exigir que se incluya la consulta sobre una eventual convocatoria a una asamblea constituyente en el país, tal como han planteado en un dictamen en minoría que aún se debe informar si será votado por el pleno.

Exigen aprobar adelanto de elecciones

La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) pidió el lunes al Congreso de la República que apruebe el proyecto de ley que propone adelantar las elecciones generales para 2023. Asimismo, solicitó al Ejecutivo derogar el estado de emergencia e indicó a la ciudadanía a mantenerse vigilante, pero sin llegar a la violencia.

En esa misma línea, la ANGR se solidarizó con las muertes de las más de veinte personas en las diferentes regiones del país, en el marco de las protestas por el adelanto de elecciones.

La decisión del Congreso también fue cuestionada por el cardenal peruano Pedro Barreto. En Ampliación de Noticias Regional, Barreto criticó que el grupo de congresistas, que votó en contra de la iniciativa, no atienda el clamor popular para adelantar los comicios lo más pronto posible ante la crisis sociopolítica que ocasionó el intento de golpe de Estado y la vacancia de Pedro Castillo.

A decir del también arzobispo de Huancayo, hay algunos parlamentarios que se aferran al cargo y quieren permanecer hasta julio de 2026, pese a la convulsión social que atraviesa el país.

“La verdad es que, como peruano y ciudadano, estoy indignado por lo que sucedió el viernes pasado en el Congreso. No podemos aceptar que el Congreso no ponga de su parte para un adelanto de las elecciones, ese es un clamor general. Algunos no quieren dejar el Congreso y no piensan en el país. eso genera más violencia”, declaró.

El secretario general de la ONU, António Guterres, también se pronunció sobre la crisis que se vive en el Perú y señaló que la realización de elecciones generales anticipadas "puede ser un factor importante para restablecer la paz social en el país".

"Seguimos con mucha preocupación la situación en Perú y creemos que es absolutamente necesario que haya un diálogo entre todas las fuerzas políticas y sociales del país", dijo el jefe de Naciones Unidas durante una conferencia de prensa.

Según una encuesta realizada por Ipsos Perú, el 62% de la población está a favor de que se adelantes las elecciones generales, pero con reformas electorales y políticas

El sondeo, difundido por el dominical “Cuarto Poder”, muestra que solo el 23% piensa que las nuevas elecciones tienen que producirse con las “condiciones políticas actuales”. Mientras tanto, el 9% está en contra de elecciones extraordinarias.