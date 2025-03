Boluarte rechazó allanamiento a casa de Santiváñez y acusó a la Fiscalía de "tejer un golpe de Estado blando"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La presidenta Dina Boluarte se pronunció este lunes sobre la diligencia de allanamiento que viene ejecutando el Ministerio Público en el domicilio del ministro del Interior Juan José Santiváñez, en el marco de la investigación que se le sigue por el presunto delito de abuso de autoridad.

La jefa de Estado interrumpió la reunión multisectorial que sostenía con sus ministros de Estado en la sede del COEN, en la que se aborda la emergencia por las lluvias, para rechazar dicha medida llevada a cabo por la Fiscalía.

"Quiero hacer un alto a esta convocatoria de emergencia en la que nos hemos convocado para hacer llegar al pueblo peruano nuestro rechazo total como Gabinete en pleno sobre el allanamiento al domicilio del ministro del Interior", indicó.

"Sabemos que algunos medios de comunicación, desde el primer minuto que el ministro del Interior asumió la cartera, no han tenido descanso en las noticias. Es un acoso político y, así hay que decirlo, es un acoso político permanente a nuestro Gobierno, porque también debo denunciar que desde el primer día que sumí la presidencia de la República, en este mandato constitucional, luego del golpe de Estado que diera el señor Pedro Castillo, un programa dominical llamado Cuarto Poder no ha dejado de hostigar a la presidenta Boluarte durante todos sus programas, y no solo a la presidenta sino a la familia de la presidenta Boluarte", aseveró.

Boluarte arremetió contra un sector de la prensa, de quien dijo tendría un "modus operandi" con la Fiscalía. Además, acusó a la entidad persecutora del delito de preparar un "golpe de Estado blando" contra su Gobierno.

"Ya el modus operandi lo hemos entendido perfectamente: alguna noticia o alguna prensa o algún medio suelta la noticia y canal 4, a través de canal N, repite y repite la noticia, así sea falsa, pero la repiten. Inmediatamente la Fiscalía, como no en otros casos que sí valen abrir inmediatamente carpetas fiscales, pero acá, cuando se trata del Ejecutivo, en 48 horas [hay una] carpeta fiscal e inmediatamente allanamiento de domicilio", sostuvo.

"Y ahora allanan el domicilio del ministro Santiváñez y su despacho porque saben perfectamente que le estamos haciendo la guerra a los caviares que tenían capturado al Ministerio del Interior, y no vamos a dar marcha atrás. Pueden allanar la casa de todos los ministros si quieren, pueden allanar el despacho de todos los ministros si así dispone la Fiscalía que está jugando en pared con esa mala prensa para dar un golpe de Estado blando. Ahora los golpes de Estado ya no vienen desde el Ejército, sino vienen desde el Ministerio Público. ¿A quiénes protegen? ¿A Odebrecht, al Club de la Construcción, a OAS? A quién protege el Ministerio Público y atenta contra ministros decentes y honestos", agregó.

"Total respaldo al ministro quien continuará siendo ministro del Mininter"

En esa línea, la mandataria indicó que Santiváñez Antúnez seguirá siendo ministro del Interior para "limpiar" ese sector "de los caviares", e increpó a la Fiscalía de no allanar otros domicilios.

"Desde el Gabinete y en pleno rechazamos totalmente este acoso político contra el ministro Santiváñez y nuestra total solidaridad con él y total respaldo al ministro quien continuará siendo ministro del Mininter y seguiremos limpiando ese ministerio de los caviares que lo habían capturado para trabajar a través de consultorías y seguir robando el dinero de todos los peruanos a través de este ministerio y de otros que venimos también sacándolos y no vamos a bajar la mano, porque los que no tenemos rabo de paja tenemos la frente bien en alto y la dignidad por delante", aseveró.

"Yo me pregunto y le digo al pueblo peruano: ¿acaso estamos viendo el allanamiento a las oficinas del señor Gorriti o acaso no estamos viendo que hace unos días la fiscal de la nación archivó el caso denunciado por intervención del exfiscal de la nación Pablo Sánchez cuando allanaron la oficina de Gorriti e interrumpieron el allanamiento y acaba de archivarse? ¿Acaso no hemos visto a una exfiscal de esta fiscalía especial llamado Eficcop pretendiendo vender su domicilio […]?, ¿acaso le han allanado su domicilio a esta fiscal Barreto y le han incautado ya su propiedad que no se sabe cómo ha construido?", cuestionó.

La jefa de Estado remarcó que la Fiscalía y un sector de la prensa están desestabilizando su Gobierno e hizo un llamado a las "fuerzas democráticas" para evitarlo.

"Ministerio Público, si quieren allanar casas ahí tienen un montón. Vela Barba, por ejemplo; Domingo Pérez, por ejemplo. Abran las actas en las que han firmado en contra de los intereses del pueblo peruano. ¿Por qué no sinceran las actas y las tienen guardadas? Acá no les tenemos miedo. Reitero: pueden allanar las casas de todo el Gabinete, pero no vamos a bajar la cabeza y no nos vamos a rendir frente a esta fuerza oscura denominada ‘los caviares’", indicó.

"No nos habíamos convocado para esto, pero sí indigna que una institución llamada Ministerio Público tenga que jugar en pared para poder buscar la desestabilización del Gobierno, para poder tejer un golpe de Estado blando, pero las fuerzas democráticas, el pueblo peruano, como lo hicimos en esa asonada golpista después del 7 de diciembre de 2022, nos tenemos que parar firmes para defender la democracia, el estado de derecho, el respeto a las instituciones y a nuestra Constitución. No lo vamos a permitir y no lo vamos a aceptar", apuntó.

"Los habíamos convocado para poder atender las emergencias de los fenómenos naturales a nivel nacional, pero esta emergencia de que debemos pararnos firmes en defensa del estado de derecho, en defensa de nuestra democracia, en defensa de la institucionalidad del país y el respeto a la Constitución y a las leyes es que me permito hacer este alto y llamar a la reflexión al pueblo peruano, pararnos firmes y defender lo que corresponde defender a través de la democracia, el desarrollo de nuestro pueblo peruano. No al atraso, nuevamente no a las trabas burocráticas ni al manoseo político de las instituciones", concluyó.

Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros Gustavo Adrianzén también expresó su solidaridad con Santiváñez y anunció acciones "ante las instancias correspondientes".

"El Gabinete no hace sino expresar su solidaridad y el rechazo más rotundo y contundente a esta acción del Ministerio Público que no solamente constituye un acto de abuso de autoridad, presidenta, sino que además desconoce los derechos fundamentales de quien está siendo ahora víctima de un atropello, nuestro ministro del Interior, Juan José Santiváñez", enfatizó.

"Seguiremos adelante en respaldo de nuestro ministro de Estado y la convicción en su inocencia y que en este hecho nos sabremos levantar ante las instancias correspondientes", puntualizó.