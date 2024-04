Dina Boluarte rectificó al ministro José Arista: "No somos un Gobierno débil"

Gobierno Dina Boluarte rectificó al ministro Jose Arista: "No somos un Gobierno débil"

La presidenta Dina Boluarte negó que su Gobierno sea débil, en réplica a las palabras del ministro de Economía y Finanzas, José Arista, quien afirmó horas antes en RPP que el Ejecutivo "no tiene la fuerza suficiente para generar un balance en la parte política".



"No somos un Gobierno débil, somos un Gobierno que estamos construyendo una madurez democrática, una madurez política para que en adelante no venga ningún grupito que quiera quebrar la democracia, que quiera quebrar el Estado de derecho y en menos de cinco años tengamos seis presidentes", señaló Boluarte en un acto oficial en el frontis de Palacio de Gobierno.



Afirmó que el Ejecutivo es "sólido, fuerte y unido, a pesar del ruido político y de lo que dicen mañana, tarde y noche".



"Acá hay un tema importante que debe saber la sociedad (...) esta mujer andina no tiene bancada en el Congreso, pero tiene grandes amigos en las bancadas y este Gobierno tiene mejor relación con el Legislativo, y es por eso que podemos avanzar en aquellos derechos e intereses que la población tanto necesita", sostuvo Boluarte.



Añadió que el Ejecutivo, el Legislativo y otras autoridades están trabajando en conjunto con una agenda común para atender las necesidades de la población.

¿Qué dijo José Arista?

El ministro de Economía reconoció la mañana del lunes que el Gobierno de Boluarte no tiene "la fuerza suficiente" en el Congreso para generar un balance político, al comentar la rebaja de la calificación crediticia del país por la agencia Standard & Poor's (S&P) Global Ratings.



Arista indicó en una entrevista en Ampliación de Noticias de RPP que el Ejecutivo peruano "no tiene ni un congresista del partido", dado que Perú Libre, el partido del que formó parte, se puso contra Boluarte al asumir la Presidencia, tras la destitución de Pedro Castillo en 2022.

"No ha podido (este Gobierno detener la rebaja de la calificación crediticia del Perú), tampoco tiene espacio, porque tampoco tiene un congresista del partido que está en el Congreso, no tiene balance, ni fuerza para hacer el balance en la parte política [...] Definitivamente es un Gobierno débil”, dijo el titular del MEF

No obstante, Arista dijo que la rebaja de la calificación crediticia hecha por S&P es una consecuencia de las acciones de los últimos años.



El pasado viernes, S&P ajustó a la baja la calificación crediticia de Perú de BBB a BBB- por la incertidumbre política que afronta el país que, según indicó, "limita el crecimiento" de su economía. (Con información de EFE)