Si se corrobora acceso de Dina Boluarte a preguntas de Patricia Benavides habría obstaculización a la justicia, asegura penalista

Audiencia de impedimento de salida del país contra Patricia Benavides podría ser suspendida, según penalista | Fuente: RPP

El abogado penalista Julio Rodríguez señaló que existiría obstaculización a la justicia en caso se confirme que la mandataria Dina Boluarte habría accedido a las preguntas de la fiscal suspendida Patricia Benavides para el interrogatorio por las muertes en las protestas sociales contra el gobierno entre diciembre de 2022 y marzo de 2023.

"Si se corrobora esa información, lo que generaría es una enorme imputación contra la fiscal suspendida, porque no puede haber, de ninguna manera, comunicaciones en donde se filtre el objeto del interrogatorio. Distinto es que se conteste por escrito. (Pero) si esa no es la imputación, estaríamos ante una injerencia indebida del Ejecutivo en el Ministerio Público", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"Lo más probable es que esto esté lindando con una obstaculización a la justicia, mas no creo en una modalidad de tráfico de influencias porque requiere necesariamente una prevenda; es decir un beneficio, dádiva, ventaja", agregó.

Como se recuerda, un testigo protegido de la Fiscalía dio cuenta que el intercambio de información habría sido coordinado entre Óscar Nieves, entonces defensa legal de la mandataria Boluarte, y el fiscal adjunto supremo provisional Marco Huamán Muñoz, vinculado a Benavides.

Audiencia de impedimento de salida del país contra Patricia Benavides podría ser suspendida

En otro momento, Rodríguez indicó que la audiencia de pedido de 36 meses de impedimento de salida del país contra la exfiscal de la Nación Patricia Benavides podría suspenderse por tres o cuatro días, debido a que trascendió que la defensa técnica no cuenta con el íntegro de documentos contenidos en el requerimiento fiscal.

"Según versiones que se han filtrado en el ámbito judicial, no se habría notificado el íntegro de la carpeta que es materia de la audiencia de hoy. Estamos hablando de un requerimiento de más de 3 mil páginas. Evidentemente, el derecho de defensa no puede ser conculcado de ninguna manera y los abogados tienen que recibir la información oportunamente para estudiarla. El pedido en sí tiene 140 páginas. Lo demás son los recaudos, que son los elementos de convicción que sustentan el pedido", manifestó.

"Lo que puede pasar es que se suspenda la audiencia para que se le de el plazo razonable para preparar la defensa (...). Habría que ver cuánto no le han entregado. Si lo que falta no es tanto volumen, podrían suspender tres o cuatro días. Más de ello no", aseveró.

"La fiscal suprema va a tener que sustentar su pedido, sobre todo, en el elemento más importante, que no es el listado de pruebas que han sido objeto del operativo Valkiria XI, sino establecer si existe, en el caso de Patricia Benavides, un peligro de fuga que amerite que esté 36 meses privada de la posibilidad de salir del país. La obstrucción a la justicia no se valora acá. Si yo quiero impedir que obstaculice a la justicia, le impediría comunicarse con determinadas personas", finalizó.