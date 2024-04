Jorge del Castillo desmiente que Patricia Benavides haya entregado preguntas a Dina Boluarte: “Es un psicosocial”

Jorge del Castillo, abogado de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, calificó como “psicosocial” las versiones que señalan que su defendida, cuando ostentaba su cargo, filtró las preguntas que iba a hacerle a la presidenta de la República, Dina Boluarte, como parte de las investigaciones por las muertes en las protestas sociales que se realizaron contra su gobierno entre diciembre de 2022 y marzo de 2023.

De acuerdo con un reportaje de Cuarto Poder, un testigo protegido de la Fiscalía señaló que los abogados de la jefa de Estado tuvieron acceso previo a las interrogantes de la entonces titular del Ministerio Público.

Este hecho habría sido coordinado entre Óscar Nieves, en ese entonces defensa legal de Dina Boluarte, y el fiscal adjunto supremo provisional, Marco Huamán Muñoz, vinculado a la investigada fiscal supremo.

Al respecto, durante una entrevista en el programa Las cosas como son, Del Castillo afirmó que tal acusación “es una estupidez” y que Patricia Benavides la rechaza categóricamente.

“El colaborador dice que han preparado las preguntas y las respuestas, pero cuando fue [a la audiencia] la señora Dina Boluarte se acogió al silencio y yo me remito, no solamente a la versión de la doctora Benavides que rechaza esto completamente, sino del propio abogado Joseph Campos, que ahora en la tarde mencionó y dijo: ‘Esto es absurdo’. Esto no pudo haber pasado, de ninguna manera, es parte del psicosocial”, indicó.

Por otro lado, Jorge del Castillo señaló que es una “infamia” poner “a la Fiscal de la Nación como cabeza de una organización criminal”, esto como parte de la investigación preliminar que se le sigue junto a un grupo de congresistas y magistrados en el marco del caso ‘La fiscal y su cúpula de poder’.

“Esa es la infamia que le hacen al Perú en su conjunto, no solamente a la doctorar Benavides, cuántos titulares habrán salido en otros países diciendo, o sea, ponen a la fiscal de la Nación como cabeza de una organización criminal, eso es una infamia”, apuntó.

Ministerio Público citó para este martes a Patricia Benavides

Patricia Benavides deberá rendir este martes, 30 de abril, su declaración indagatoria como parte de la investigación preliminar que se le sigue por el caso 'La fiscal y su cúpula de poder'.

Así lo dispuso la fiscal suprema Delia Espinoza, al determinar que el interrogatorio de la doctora Patricia Benavides se lleve a cabo desde las 2 de la tarde en su despacho ubicado en la sede principal del Ministerio Público en la avenida Abancay, Cercado de Lima.

La magistrada también citó para el martes 30 de abril a las 8:30 de la mañana al fiscal adjunto supremo, Marco Huamán Muñoz para que rinda su declaración indagatoria sobre los hechos que se le atribuyen dentro de esta investigación preliminar.

La fiscal suprema Delia Espinoza convocó, además, para el jueves 2 de mayo, a las congresistas Patricia Chirinos (a las 8:30 de la mañana) y Martha Moyano (a las 2 de la tarde) para que rindan su declaración indagatoria tras haber sido comprendidas en esta indagación.

La magistrada investiga a Patricia Benavides a raíz de las declaraciones de su exasesor Jaime Villanueva, quien la sindicó de encabezar una supuesta organización criminal dentro del Ministerio Público durante el tiempo que se desempeñó como fiscal de la Nación.