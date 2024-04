Ministros Demartini y Pérez Reyes discrepan con José Arista, quien dijo que el Gobierno es "débil"

Gobierno Ministros Julio Demartini y Raúl Pérez Reyes en desacuerdo con declaraciones de José Arista, quien dijo que el Gobierno es “débil”

El ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, se mostró en desacuerdo ante lo expresado por el titular de la cartera de Economía y Finanzas, José Arista, quien manifestó que el Gobierno de la presidenta, Dina Boluarte, es “débil” al carecer de fuerza en el Congreso de la República que le permita generar un balance político.

“Yo no comparto esa opinión porque este Gobierno no solamente ha demostrado que tiene en el centro de su acción al ciudadano, sino que es un Gobierno que quiere escuchar y que quiere resolver los problemas”, manifestó el integrante del Gabinete Ministerial.

Esa misma posición la compartió el ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, quien declaró que “nuestra fortaleza es trabajar por el país y desarrollar las obras que el Perú requiere”.

“La ventaja que tenemos es que no somos parte de un partido político específico, la presidenta no está pensado en su futuro político ni en ningún tipo de reelección, al contrario, está mirando el desarrollo del Perú y es lo que nos ha encargado a los ministros. Tenemos un Ejecutivo fuerte en cuanto a que tiene claro las cosas que tiene que hacer y las estamos haciendo”, agregó.



Gobierno Ministro de Transportes, Raúl Pérez Reyes, se pronunció tras declaraciones de José Arista.

Cabe señalar, que las declaraciones de Arista fueron dadas tras comentar la rebaja de la calificación crediticia del país por las agencias internacionales como Standard & Poor's (S&P) Global Ratings, Moodys’s y Fitch. En ese sentido, indicó que esto es una consecuencia de las acciones de los últimos años.

“Viene de tiempo atrás. Si uno mira, desde que renuncio PPK [Pedro Pablo Kuczynski], la inestabilidad del Congreso (En todo caso, este Gobierno no ha podido detener la rebaja, se le pregunta) No ha podido, tampoco tiene espacio porque tampoco tiene un congresista del partido que está en el Congreso, no tiene balance, ni fuerza para hacer el balance en la parte política. (¿Es un gobierno débil?, se le consulta) Definitivamente es un Gobierno débil”, fue lo que dijo el ministro de Economía en Ampliación de Noticias de RPP.

“Limita el crecimiento”

La agencia calificadora de riesgo S&P ajustó a la baja la calificación crediticia del Perú de BBB a BBB-, esto -señaló el pasado viernes- por la incertidumbre política que afronta el país y que "limita el crecimiento" de su economía.

"Un Congreso fragmentado y el limitado capital político del Gobierno pesan sobre la confianza de los inversionistas del sector privado y suponen un costo de oportunidad para el crecimiento, lo que limita la capacidad de Perú para reconstruir espacio fiscal", sostuvo la calificadora.

La agencia manifestó, además, que, tras la contracción del año pasado, espera una recuperación económica "moderada" del PIB peruano en el período 2024-2025.