Dina Boluarte | Fuente: RPP

La presidenta de la República, Dina Boluarte, participó en la sesión extraordinaria de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción y señaló que durante su gobierno no habrán más gabinetes en las sombras, en referencia a la gestión del exmandatario Pedro Castillo. Boluarte indicó que ha reestructurado el despacho presidencial con el fin de poner orden y mostrar un trabajo transparente.

"En estos 21 días de nuestro gobierno hemos dado pasos importantes en ese sentido y en esa dirección. El país ha sido testigo de ello. Hemos dispuesto la reestructuración del despacho presidencial a fin de poner orden y mostrar un trabajo transparente en el marco de una lucha frontal contra la corrupción. No más gabinetes en las sombras. Tenemos un solo gabinete de ministros y ministras de Estado comprometido con el país", señaló

Asimismo, precisó que la juramentación de los ministros de Estado en el marco de la lucha contra la corrupción no quedará en dichos y que su gestión no se quedará en piloto automático.

"Haber juramentado a los ministros y ministras bajo el compromiso de no cometer actos de corrupción no será un saludo a la bandera. No quedará en letra muerta, no es un juramento para la tribuna, como se ha hecho tantas veces en el pasado. Se hará cumplir estrictamente", aseveró.

"Pese a ser un gobierno de transición, no estaremos en piloto automático. Será un gobierno de acción para no dejar las cosas como están. Después de ordenar la casa, vamos a adoptar medidas concretas y efectivas en salud, educación, agua potable, agricultura, seguridad, reactivación económica para mejorar las condiciones de vida de nuestra población", añadió.

Invoca a nuevas autoridades a sumarse a agenda anticorrupción

Durante su participación en una sesión extraordinaria de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN), Boluarte invocó a las nuevas autoridades regionales y locales para que se sumen a la agenda anticorrupción, para que sus gestiones se desarrollen bajo un enfoque contra este flagelo.

"Hermanas y hermanos, la lucha frontal contra la corrupción y la impunidad requiere de la participación de los ciudadanos, de las empresas privadas, de los medios de comunicación, de los poderes del Estado y del conjunto de la administración pública", manifestó.

En ese sentido, la mandataria afirmó que su gestión recibe la agenda anticorrupción no solo con un sentido de urgencia, sino como un compromiso firme ante los peruanos de corregir errores del pasado "y construir un país confiable al que todos aspiramos".