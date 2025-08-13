Últimas Noticias
Eduardo Arana confirma que Dina Boluarte viajará esta semana al distrito de Santa Rosa de Loreto

Los vecinos de Santa Rosa de Loreto han puesto banderas peruanas por todo el distrito en medio del conflicto diplomático con Colombia.
Los vecinos de Santa Rosa de Loreto han puesto banderas peruanas por todo el distrito en medio del conflicto diplomático con Colombia.
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

Según el primer ministro, la mandataria viajará en el marco de una nueva campaña de acción social en dicha localidad.

El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, confirmó este miércoles que la presidenta Dina Boluarte viajará esta semana a Santa Rosa de Loreto, en medio del conflicto diplomático que se tiene con el Gobierno colombiano.

"Esta semana se está programando, como lo ha mencionado el ministro de Defensa, una segunda campaña en la que la señora presidenta va a liderar esta nueva actividad y en la que estamos respondiendo de manera frontal ante los problemas sociales y ante los retos y desafíos que tenemos en la comunidad", sostuvo ante la consulta de RPP tras la sesión del Consejo de Ministros.

En la conferencia de prensa Arana no precisó la fecha, pero recordó que un grupo de ministros, con él incluido, viajó ya a dicha localidad para conversar con la población y conocer sus necesidades. 

El distrito de Santa Rosa, ubicado en la isla Chinería, en la región Loreto, se ha convertido en el centro del impase diplomático entre Perú y Colombia, luego de que el presidente Gustavo Petro acusara a nuestro país, el pasado martes 5 de agosto, de haber “copado” territorio de su nación en la Amazonía. 

"El Gobierno del Perú ha copado un territorio que es de Colombia y ha violado el Protocolo de Rio de Janeiro que le puso fin (al conflicto limítrofe). El tratado de Rio de Janeiro estableció que la frontera es la línea más profunda del río Amazonas y que cualquier desavenencia, se resolverá entre las partes", expresó Petro en X.

Por ello, La Cancillería peruana expresó su "más firme y enérgica protesta" respecto a las declaraciones del jefe de Estado colombiano. 

Colombianos detenidos serán investigados por la Fiscalía

El viceministro de Relaciones Exteriores, Félix Denegri Boza, rechazó la versión del presidente Petro, quien aseguró que dos ciudadanos colombianos están secuestrados en Santa Rosa de Loreto. En ese sentido, señaló que estas personas fueron detenidos por haber ingresado de manera irregular al país.

"Estos ciudadanos entraron de una manera irregular, la Fiscalía les abrió un proceso de investigación preliminar y veamos los resultados. Estaban en el territorio peruano y se está investigando su situación", expresó.

El poder en tus manos

EP204 | INFORMES | Elecciones 2026: ¿quiénes no pueden ser candidatos a la presidencia y por qué?

No todos podrán competir en las elecciones del 2026. La Ley electoral y la Constitución establecen impedimentos claros para quienes cargan con condenas o restricciones legales. Aun así, algunos personajes siguen activos en la política realizando campañas electorales. ¿Quiénes son? Los detalles en el siguiente informe de El Poder en tus Manos.
Eduardo Arana Dina Boluarte Santa Rosa Loreto

