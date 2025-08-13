Gustavo Petro calificó como "ilegal" y "secuestro" la detención de dos ciudadanos colombianos en Santa Rosa de Loreto

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificó como "ilegal" y "secuestro" la detención de dos ciudadanos colombianos por hacer aparentes trabajos topográficos en el distrito Santa Rosa de Loreto, ubicado en la isla Chinería.

En un mensaje publicado en su cuenta oficial de 'X', el mandatario colombiano volvió a sostener que Colombia no reconoce la isla Chinería como territorio peruano.

"La detención de los contratistas colombianos en la isla de Santa Rosa es ilegal. Es un secuestro. Colombia considera que la isla de Santa Rosa no ha sido adjudicada de acuerdo al Protocolo de Río de Janeiro", escribió.

Respecto al caso, también se pronunció la ministra de Transporte de Colombia, Maria Fernanda Rojas, quien informó que los colombianos detenidos en Chinería pertenecen al Consorcio Inges & M2020, en donde "un inspector de obra y un topógrafo realizaban estudios de batimetría dentro del contrato de Invías 1729 de 2020 en Leticia".

"El objeto del contrato es la ampliación del muelle Victoria Regia, de la ciudad de Leticia. El inspector de obra Juan Daniel Torrado (interventoría) y el topógrafo Carlos Sánchez (obra) contrataron a John Willington Ama para el servicio de lancha y se desplazaron a la isla de Santa Rosa. Allí fueron detenidos por Policía Nacional Peruana", agregó, sosteniendo que Torrado ya se encuentra en Leticia.

Como se recuerda, la tarde del último martes transportistas fluviales informaron a las autoridades sobre las actividades que estaban realizando dos individuos, quienes posteriormente fueron identificados como John Willington Amias López y Carlos Fernando Sánchez Ortegón.

Según los abogados de los detenidos, estos se encontraban realizando trabajos preliminares para la construcción de un muelle en Leticia, Colombia.

Sin embargo, Migraciones confirmó que los ciudadanos colombianos no tenían la autorización para realizar sus labores en territorio peruano.

Fiscalía peruana inicia investigación a colombianos

El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Provincial Penal de Mariscal Ramón Castilla, inició una investigación preliminar contra Carlos Sánchez y John Amia por el presunto delito de atentado contra la soberanía nacional en la modalidad de actos dirigidos "a someter a la república a la dominación extranjera".

"De acuerdo con las primeras indagaciones del fiscal adjunto provincial Rodolfo Sifuentes Vargas, los ciudadanos fueron detenidos y trasladados hasta la comisaría de Santa Rosa, puesto que habrían intentado establecer la ubicación del territorio nacional como parte del territorio colombiano", informó la Fiscalía.

En esa línea, realizaron la inspección técnico policial en la zona, recabaron declaraciones de los investigados y los efectivos policiales que los detuvieron, así como recabaron material audiovisual y oficiaron a Migraciones sobre el ingreso legal o no de los ciudadanos colombianos en territorio peruano.