Eduardo Arana responde a Fiscalía: "Cuenta con más de 80 millones de soles en su presupuesto que no los ejecuta"

Eduardo Arana indicó en conferencia de prensa que existe un programa para que el Ministerio público desarrolle una carpeta fiscal electrónica. | Fuente: PCM / Andina

La Junta de Fiscales Supremos, presidida por la fiscal de la Nación Delia Espinoza, advirtió recientemente que la institución afronta un déficit de al menos 81 millones de soles en su presupuesto 2025.

Asimismo, la titular del Ministerio Público indicó que, debido a la falta de recursos, acciones clave como peritajes, operativos contra la minería ilegal, intervenciones frente a la criminalidad organizada, lavado de activos y tráfico de drogas tendrán que ser restringidas o, en algunos casos, suspendidas.

Tras el pronunciamiento de Delia Espinoza, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, negó que el Ejecutivo no haya dotado del presupuesto necesario al Ministerio Público para que lleven a cabo sus actividades fiscales.

“El Ejecutivo no niega el presupuesto a ninguna institución del Estado. Nos manejamos bajo el principio de austeridad, pero entiendan muy bien que, con relación al pedido efectuado el día de ayer, el Ministerio Público no solamente cuenta con los 80 millones [de soles] que requiere, cuenta con más de 80 millones [de soles] en su presupuesto que no los ejecuta y que puede disponer de ellos”, expresó Arana.

Asimismo, el titular de la PCM exhortó a la fiscal de la Nación al “uso correcto” de su “presupuesto” antes de fin de año para que la ciudadanía “pueda contar con una carpeta fiscal electrónica”.

Presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana. | Fuente: RPP

¿Qué es la carpeta fiscal electrónica?

Eduardo Arana indicó en conferencia de prensa que existe un programa para que el Ministerio Público desarrolle una carpeta fiscal electrónica. En palabras del titular de la PCM, esta iniciativa es “equivalente al expediente judicial electrónico en el Poder Judicial”.

“La carpeta judicial lo que te permite es tener en tiempo real la posibilidad de que puedas acceder a la información de tu carpeta y te ahorra personal administrativo del Ministerio Público, ahorra fiscales, notificaciones, tiempo y te pone la carpeta a disposición tanto del denunciante como del denunciado para que puedan ejercer sus derechos dentro del marco de la ley de manera rápida”, explicó.

Asimismo, el presidente del Consejo de Ministros indicó que el desarrollo de esta herramienta electrónica le permitirá al Ministerio Público ahorrar presupuesto.

“En la actualidad, las carpetas uno tiene que ir a pedirlas y a veces no están actualizadas, no están las notificaciones, uno tiene que pedir las notificaciones, pedir las últimas disposiciones, pero con esta carpeta lo que podría tener la ciudadanía es predictibilidad y ya no estaría en manos de un fiscal o en manos de un asistente la posibilidad de que el expediente pueda ser ocultado o no pueda ser actualizado”, acotó.

En esa misma línea, Arana manifestó que para el desarrollo del mencionado expediente se le otorgó a la Fiscalía un presupuesto de S/125 millones; sin embargo, a la fecha, solo ha gastado el 6.1 %.

“Si tiene 125 millones y no los gasta, la pregunta que nos debemos hacer es: ¿no lo quieres gastar o no sabe gastar? ¿O quiere continuar con el sistema de un expediente que la Fiscalía lo pueda manejar y que no lo pueda actualizar? O lo que está pasando es que hay una ineficiencia en la gestión del gasto que no permite que se pueda tener un expediente en perjuicio de los denunciantes y de los denunciados. Esto atenta definitivamente contra el debido proceso, la claridad y la transparencia que también debe haber en la justicia”, aseveró.