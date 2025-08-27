Eduardo Arana sobre allanamiento a casa de Nicanor Boluarte: "Existe un claro tufillo político que pretende afectar la gobernabilidad"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, consideró que existe "un claro tufillo político" en las acciones de algunos fiscales que, a su entender, pretenden desestabilizar la gobernabilidad.

Ello, a raíz del reciente allanamiento a la casa de Nicanor Boluarte, hermano de la mandataria Dina Boluarte, en el marco de una investigación que lo vincula y que, de acuerdo con la tesis fiscal, tendría al ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, como presunto líder de una red criminal.

"Me parece bien es que la señora presidenta haya dicho que existe un problema que no puede ser resuelto en la actualidad y que es aprovechado por muchos fiscales con el propósito de generar una zozobra indebida, y que desde el Ejecutivo percibimos que además existe un claro tufillo político que lo que pretende es afectar la gobernabilidad", dijo en Las Cosas Como Son de RPP.

Arana destacó que el problema no es exclusivo del entorno presidencial, sino que representa un riesgo para cualquier ciudadano peruano. "Es un modelo que no asegura que efectivamente la justicia se pueda conseguir", afirmó el titular de la PCM en referencia al sistema procesal actual.

Nuestro modelo jurídico "no asegura que efectivamente la justicia se pueda conseguir", dijo Arana | Fuente: RPP

Fiscalía realizó operativo de allanamiento en casa de Nicanor Boluarte

Como se recuerda, esta mañana un grupo de fiscales del Quinto Despacho del Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) y agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) realizaron un operativo de allanamiento en la casa de Nicanor Boluarte en un condominio en el distrito de San Borja.

Según fuentes de Fiscalía, la orden de allanamiento, que responde a una investigación distinta al caso 'Los Waykis en la sombra', tiene fines de incautación de documentos relevantes en el marco de una investigación preliminar contra una presunta organización criminal, por lo que las diligencias se realizaron en 14 lugares, uno de ellos en Ayacucho.