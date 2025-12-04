Natale Amprimo: Prórroga del Reinfo es "abiertamente inconstitucional" y responde a "intereses electoreros"

Amprimo subrayó la ineficiencia del sistema actual, y recordó que el TC señaló que el Reinfo apenas ha logrado formalizar a poco más del 2% | Fuente: ComexPerú

El abogado constitucionalista Natale Amprimo cuestionó el dictamen que que se debatirá en el pleno del Congreso que busca ampliar el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), y calificó la medida como "abiertamente inconstitucional". Además, señaló que esta iniciativa legislativa ignora deliberadamente los mandatos del Tribunal Constitucional (TC).

Amprimo explicó que el debate no debería centrarse en si la prórroga es por uno o dos años, sino en el fondo del asunto, ya que el TC emitió una sentencia en abril de este año donde los siete magistrados coincidieron en que el proceso de formalización no puede convertirse en un mecanismo de impunidad.

"El proceso de prohibición minera, conforme se encuentra regulado, y cualquier otra política que lo reemplace, no debe contemplar un régimen de inmunidad en materia penal que prohíba la persecución del delito de minería ilegal. Lo contrario significa dejar en estado de desprotección al bien constitucional, al medio ambiente y otros conexos. Y eso es justamente lo que hace esta prórroga. O sea, no es un tema de dos años, un año, seis meses. No. Esto es abiertamente inconstitucional y para mí responde simplemente a intereses electoreros", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

Amprimo subrayó la ineficiencia del sistema actual, y recordó que el TC señaló que el Reinfo apenas ha logrado formalizar a poco más del 2% | Fuente: RPP

Contradicción con el Tribunal Constitucional

Amprimo recordó que, si bien el fallo del TC tuvo votos singulares sobre aspectos procesales, hubo unanimidad en el criterio de fondo.

"Los siete magistrados establecieron que no era posible que en el proceso de formalización minera se contemple una suerte de inmunidad penal para quienes se dedican a esta actividad y que no garanticen estándares de responsabilidad social y medioambiental", aseveró.

El jurista advirtió que el Congreso estaría legislando en contra de esta exhortación al intentar mantener un "estatus quo" que permite la explotación minera sin respetar obligaciones ambientales bajo el amparo de una inscripción en el registro.

"Un criterio electorero"

Para el también exparlamentario, la insistencia de diversas bancadas en aprobar esta extensión no responde a un interés técnico ni de defensa del medio ambiente, sino a cálculos políticos.

"(Aprobar el Reinfo) responde a un criterio electorero. Es un engañamuchachos", dijo Amprimo.

Asimismo, criticó específicamente a bancadas como Fuerza Popular, Renovación Popular, Alianza para el Progreso, Somos Perú, Perú Libre, entre otras, por parecer no importarles el Estado de Derecho al promover una medida que el propio TC ha proscrito.

Demanda de inconstitucionalidad

En caso de que el Congreso apruebe la norma, Amprimo señaló que correspondería al Ejecutivo plantear una demanda de inconstitucionalidad. Estimó que, dado que el TC ya tiene un criterio formado sobre la materia, el proceso podría ser rápido.

"Yo calculo que esto no debería demorar. Creo que esto se podría resolver en tres meses", indicó.

Finalmente, el abogado subrayó la ineficiencia del sistema actual, y recordó que el TC señaló que el Reinfo apenas ha logrado formalizar a poco más del 2% de los involucrados, lo que demuestra que no funciona como herramienta de formalización sino como una exención de responsabilidad penal.