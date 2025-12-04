El 52% de peruanos aprueba desempeño de José Jerí, casi 4 puntos menos que a inicios de noviembre, según CPI

A casi dos meses de haber asumido la Presidencia de la República, José Jerí es aprobado por el 52% de los peruanos de acuerdo a la última encuesta de CPI presentada este jueves en exclusiva en RPP.

Este nivel de respaldo respresenta una leve caída de popularidad con relación al estudio realizado por la misma casa encuestadora a inicios del mes, cuando el mandatario llegaba al 55.9% de aprobación, casi 4 puntos porcentales más que en el último sondeo.

De acuerdo al estudio, Jerí ahora es desaprobado por el 31.4% de los ciudadanos, poco más de 4 puntos porcentuales a los 27.2% que lo desaprobaban en la encuesta de inicios de noviembre. El grupo que no precisa si aprueba o no el presidente llega al 16.7%

En el desglose de los resultados, la encuesta arroja que Jerí recibe mas respaldo de las mujeres de entre 18 y 70 años, con un 53% de aprobación; mientras que los hombres de ese mismo grupo etario lo respaldan con un 50.8% de aprobación.

Los hombres son quienes menos respaldan a Jerí con un 33.8% de desaprobación y un 15.4% de ciudadanos que no precisan una respuesta. Por parte, un 29.1% de mujeres desaprueban al presidente y un 17.9% no precisa.

El estudio también muestra que la aprobación del mandatario por sucesión constitucional alcanza el 58.4 % en Lima y Callao, mientras que, en el interior del país, esta cifra desciende a 48.1 %.

En la Costa y Sierra Norte, el 59.7 % está a favor de la gestión de José Jerí, mientras que en la Costa Sur el 43.8 % aprueba su trabajo.

Además, en la Sierra Centro y el Sur la aprobación del jefe de Estado llegó al 38.2 % y en el Oriente alcanza el 40.3 %.

Medidas contra la inseguridad del Gobierno de Jerí

Respecto a las medidas dispuestas por el Gobierno de José Jerí contra la inseguridad ciudadana, la mayoría de los encuestados, un 53.5%, considera que estas han sido "algo efectivas" contra este problema, que es percibido como uno de los de mayor gravedad entre la ciudadanía.

Un 26.1% de los entrevistados opinó que las iniciativas de la gestión Jerí contra la delincuencia han sido "nada efectivas", mientras que solo un 16.6% las consideró efectivas.

La percepción en el país sobre la efectividad de las medidas contra la inseguridad no difieren mucho entre Lima, Callao y regiones. En Lima y Callao, el 54% de los entrevistados las consideras "algo efectivas", y en el interior del país un 52.8% piensa lo mismo.

Ficha técnica

La muestra estadística del estudio es un total de 1 200 personas pertenecientes a la población urbana del país, hombres y mujeres de 18 a 70 años. La técnica aplicada fue la de encuesta presencial en los hogares muestreados aplicada entre el 26 al 30 de noviembre del presente año. Su nivel de confianza es de 95.5 % y su margen de error es de +/- 2.8 %.