La crisis política se agrava mientras que exfuncionarios señalan a asesores del presidente como una "mala influencia". | Fuente: Andina

Avelino Guillén (exministro del Interior), Mirtha Vásquez (expresidenta del Consejo de Ministros) y Carlos Jaico (exsecretario general del Despacho Presidencial) renunciaron a sus puestos en el Ejecutivo, pero no se quedaron callados. Cada uno, en su momento, se refirió a lo que vivió durante su paso en Palacio de Gobierno. Entre otras cosas, todos coincidieron en que existe un grupo de asesores que, en sus propias palabras, "hacen caer en el error" al presidente Pedro Castillo.

Ellos han denominado a este grupo como un “gabinete en las sombras” y lo acusan de "tomar decisiones inadecuadas", "ocultar información" y "quebrar la comunicación entre palacio y la Presidencia del Consejo de Ministros". La expremier Mirtha Vásquez, incluso, dijo haber dicho abiertamente al presidente que reconsidere a su entorno más cercano.

Quien tuvo palabras más duras para el entorno cercano del presidente Pedro Castillo fue Carlos Jaico, quien en su carta de renuncia advirtió "la nociva influencia que en sus decisiones tienen algunos asesores del gabinete y funcionarios cual 'gabinete en la sombra'", así como denunció la "interposición de denuncias falsas" en su contra "hechas por funcionarios subalternos".



El exministro del Interior Avelino Guillén dijo no saber quiénes son esos asesores, pero que notó que "él depende únicamente de la información que le brindan sus asesores, veo a un grupo de jóvenes que lo rodean (...) la verdad no sé si lo asesorarán bien".

Avelino Guillén esperó varios días a que el presidente Pedro Castillo aceptara su renuncia. | Fuente: Andina

Los asesores del presidente

Uno de los asesores del presidente Pedro Castillo es Biberto Castillo León, quien fue señalado como el responsable de la fallida designación de Daniel Salaverry como presidente de Perupetro. Castillo León fue despedido luego de este escándalo, pero quien terminó yéndose en su lugar fue quien lo removió, el ahora exsecretario general de la Presidencia Carlos Jaico.

Biberto Castillo León fue contratado como Consultor de la Secretaría General del Despacho Presidencial mediante el Fondo de Apoyo Gerencial al Sector Público (FAG). Carlos Jaico le envió un memorando para que explique si había tenido contacto con algún funcionario del Ministerio de Energía y Minas. El ahora exministro de Energía y Minas, Eduardo González Toro, lo mencionó directamente en su interpelación como el que gestionó "insistentemente" la propuesta de designar a Daniel Salaverry.

En un problema similar estuvo metido Beder Camacho Gadea, Subsecretario General de la Presidencia. Contra él, Carlos Jaico también inició una acción de control por reunirse con el Comandante General de la Policía Nacional del Perú Javier Gallardo en Palacio de Gobierno sin avisar.

Camacho Gadea trabaja en el Despacho Presidencial trabaja desde el año 2014: ha sido Jefe de Trámite Documentario, responsable de almacén, responsable del área de Archivo y Atención al Ciudadano, y director de la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria. Es Subsecretario General de la Presidencia desde el 25 de noviembre de 2021.

"Lamentablemente, lo que estamos viendo ahora parece indicar que el entorno presidencial, sus 'asesores', no solo no están capacitados, sino que se convierten en personas que no suman, sino restan a la gestión poco transparente de Pedro Castillo", comenta el analista político Óscar Díaz.

"Se supone que los asesores son técnicos en diversas materias y el presidente debería recibir de ellos consejos que lo ayuden a ser más eficiente. Ahora, el presidente puede escucharlos, pero es él quien debe tomar las decisiones, para bien o para mal. No podemos endilgarles la responsabilidad del gobierno a asesores", agrega.

Casos polémicos

El entorno de asesores del presidente está conformado también por personajes cuestionables. Entre ellos está Franco Pomalaya Neyra, asistente de comunicaciones del Despacho Presidencial, quien formó parte de la campaña electoral de Perú Libre y ha sido integrante y portavoz del Colectivo Dignidad.

Pomalaya Neyra agredió a la reportera de RPP Noticias Hellen Meniz, a quien jaloneó el micro y dejó adolorida del brazo cuando ella intentaba obtener declaraciones durante una reunión que tuvo el presidente con madres de ollas comunes en Comas en setiembre pasado.

De acuerdo con el Buscador de Proveedores del Estado, desde el 10 de agosto de 2021 se le contrató para Servicio de Asistencia para la Redacción y Revisión de Contenidos en Redes Sociales por el plazo de 140 días.

Formó parte de los equipos de transferencia de la PCM del gobierno cuando Pedro Castillo obtuvo la presidencia.

Pero también hay paisanos del presidente en su entorno. Es el caso de Rodolfo Jaime Idrogo Mejía, director de comunicación estratégica e imagen institucional del Despacho Presidencial, quien se encargó de coordinar las recientes entrevistas de Pedro Castillo a distintos medios de comunicación.

Idrogo Mejía es periodista y trabajó durante 20 años en Radio Santa Mónica, fundada en Chota, Cajamarca en 1993. Ha sido afiliado al partido socialista y, aunque de acuerdo al Registro de Organizaciones Políticas su afiliación está cancelada, se indica ahí que fue miembro del comité en Cajamarca en 2006.

"El presidente ha declarado que no está preparado para ser presidente. Pero lo cierto es que si se rodea de buenos asesores, podría compensar esa falta de preparación y de conocimiento. En el caso de los asesores, no podemos permitir que ellos, a quienes nadie eligió, se convierta en un 'gabinete en la sombra'. Esto no puede pasar, porque simplemente tendríamos a un presidente y a un ministro pintado en la pared", sostiene Óscar Díaz.

Con un nuevo gabinete nombrado, las declaraciones de exfuncionarios del Estado indicarían que los cambios en el Ejecutivo deberían pasar más por refrescar el círculo íntimo del presidente antes que por cambiar ministros una y otra vez.