El candidato presidencial del Partido Popular Cristiano (PPC), Alberto Beingolea, reconoció sentirse "decepcionado" de ver que en las encuestas en el país "los extremos, por un lado, o los populismos, por otro, son los que cabalgan en las preferencias electorales". Al respecto, señaló que su partido está analizando de manera interna las fallas de su campaña.

"Parte de la desgracia del Perú es la manera como hemos venido eligiendo en los últimos 30 años y me da la impresión, por estas últimas encuestas, que no ha cambiado mucho este estilo de elegir a quien no tiene las credenciales suficientes para poder sacar al Perú adelante", señaló en diálogo con RPP Noticias.

Pese a esto, Beingolea recordó que se trata de sondeos hechos a falta de varias semanas para las elecciones, periodo al que consideró como "una eternidad". Asimismo, señaló que su partido está a la espera de un resultado del Poder Judicial que le permita que su lista al Congreso por Lima continúe pese a haber sido excluida por el Jurado Electoral Especial.

El candidato del PPC también resaltó su propuesta para reducir la jornada laborar para generar mayor empleo. Según explicó, esto no contempla la reducción horaria, sino "comenzar con la explotación del teletrabajo". "Yo cambio horas de trabajo por productividad laboral; es decir, que ya no te midan por la cantidad de horas que estás sentado", detalló.

"El gran problema del Perú es que hemos perdido valores y ese es el origen de todas las otras crisis, sobre todo la corrupción. Entre otras cosas, esto se debe a que los padres y madres de familia, obligados por jornadas laborales, por un mal servicio de transporte, no dedican 8 horas, terminan dedicando 12 horas al trabajo, con lo cual el tiempo para compartir en casa con los hijos menores es cada vez más reducido", detalló.

Lescano primero y cuatro candidatos disputan el segundo lugar

A menos de dos meses de la celebración de las elecciones generales 2021, dos candidatos ocupan los primeros lugares en intención de voto: por un lado, Yonhy Lescano de Acción Popular posee 11.3% y, en segundo plano, Verónika Mendoza cuenta con 8.9%. Esto según la última encuesta telefónica nacional del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) realizada para el diario La República.

El estudio consultó a la población del 19 al 23 de febrero y cuenta con un margen de error de 2,8 puntos (hacia arriba y abajo) en cada resultado a nivel nacional. A Lescano y Mendoza le siguen el candidato de Victoria Nacional, George Forsyth, con un 8.1%; Keiko Fujimori, con 8.1%; y Rafael López Aliaga, con 7.6%.

A estos candidatos le siguen Daniel Urresti, con 4.8% de intención de voto; Hernando de Soto con 4.2%; César Acuña con 3.8%; Julio Guzmán con 3.1%; Ollanta Humala con 2.4%; Pedro Castillo con 2.4% y Daniel Salaverry con 2,2%.

De acuerdo con IEP, los resultados de los cinco postulantes con mayor respaldo son tan cercanos que, considerando el margen de error de esta encuesta, estarían entrando en un empate técnico.

