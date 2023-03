"Es una violencia institucional", señala la Defensora del Pueblo. | Fuente: Composición

Eliana Revollar, defensora del Pueblo, señaló que las disculpas del ministro de Educación, Óscar Becerra, "no están bien argumentadas" y que su declaración sobre las mujeres aimaras "es una violencia institucional".

"Es una violencia más institucional que se está generando en el marco de la crisis por la calificación o descalificación que les hacen a las mujeres rurales fundamentalmente lo hemos visto en algunos congresistas; sin embargo, nos han llamado estas declaraciones que haga el ministro de Educación en nuestro país", sostuvo en Sin Vueltas.

En esa línea, dijo que las disculpas del ministro tienen referencia a documentos que envió el 6 de febrero "en donde pide a la procuradora del Minedu que tome acciones por la participación de niños y adolescentes en las protestas".

"Al mandarnos ese documento acá hay un error gravísimo, la labor de la procuradora es defender al Estado frente al tema de diversa índole delictivos. Es muy preocupante no solo ya los agravios que la procuradora del Minedu tendría que tomar acciones, no es su competencia, sería una criminalización de participación de niños y adolescentes en protestas", añadió en Sin Vueltas.

El ministro de Educación, Óscar Becerra, ofreció un mensaje este 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer y aprovechó la ocasión para pedir disculpas por sus anteriores declaraciones en las que había comparado con animales a las mujeres aimaras que salieron a protestar junto a sus bebés en la Plaza San Martín.

"No quiero terminar sin ofrecer unas disculpas por unas frases mías desafortunadas que han sido malinterpretadas y han generado críticas. Quiero decirles que si alguna expresión mía ha sido equívoca, les ofrezco mis sinceras disculpas. Al mismo tiempo, me ratifico en mi defensa absoluta de las niñas y los niños del Perú, y resalto la abnegación de la mujer que es capaz de dar la vida por sus hijos; al mismo que repruebo a las personas que utilizan a niños y niñas con fines políticos, pues no hay nada más reprobable que eso", dijo el titular del Minedu.

Ruth Luque denunció penalmente al ministro Becerra

La parlamentaria de Cambio Democrático, Ruth Luque, denunció penalmente al ministro de Educación, Óscar Becerra, por sus declaraciones en desmedro de las mujeres aimaras que participaron de las protestas en la Plaza San Martín.

“Hoy, en un país en el cual deberíamos reafirmar la democracia, el respeto irrestricto de los derechos fundamentales, el respeto a nuestra diversidad y reconocer culturalmente cómo es que las mujeres aimaras quechuas nos movilizamos; expresiones de esta naturaleza no pueden pasar soslayadas”, dijo la parlamentaria.