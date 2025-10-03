Últimas Noticias
¿Habrá más renuncias en el Gabinete por aspiraciones políticas? Esto dice el canciller Elmer Schialer

Elmer Schialer es el canciller del Perú desde septiembre de 2024. | Fuente: Video: RPP | Foto: Andina
Sergio Espinoza

por Sergio Espinoza

·

El canciller Elmer Schialer también dijo que el Poder Ejecutivo toma las previsiones ante posibles renuncias de sus cuadros por las elecciones del próximo año.

00:00 · 02:03

Después de que Juan José Santiváñez renunciara como ministro de Justicia y Derechos Humanos para presentarse en las Elecciones Generales de 2026, el canciller Elmer Schialer evitó confirmar si en el Gabinete habrá más renuncias por aspiraciones políticas.

En declaraciones a la prensa, el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores descartó también que haya una “convulsión” o “desorden” en el equipo ministerial, en el caso de que haya más dimisiones.

“Yo dudo que así sea, porque, como repito, es algo que se ha venido conversando de manera informal y se están tomando… las previsiones para que los mejores cuadros que se tengan a la mano [ocupen los cargos]”, indicó.

Canciller se pronuncia por cuestionamientos al nuevo ministro de Justicia

El canciller también fue consultado sobre las críticas por la designación del nuevo ministro de Justicia, Juan Cavero Solano, quien, en 2016, fue removido como titular de la Dirección de Circulación y Seguridad Vial de la Dirección General de Transporte Terrestre, tras haberse detectado supuestas fallas en la emisión de licencias de conducir.

Al respecto, dijo que el ministro Cavero dará las aclaraciones necesarias y que las investigaciones deben seguir su curso.

“Seguro que el señor ministro va a poder dar las aclaraciones necesarias, no solamente a la Fiscalía, sino también a la prensa, sobre aquello por lo cual se le investiga. Yo creo que debemos dejar que los procesos y procedimientos que están en vigencia en el Perú y que hacen del Perú un Estado de Derecho, accionen”, aseveró.

Schialer Salcedo brindó estas declaraciones después de asistir a la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, adonde llegó para informar sobre el incidente de la bandera colombiana izada en la comunidad nativa de Tres Fronteras, en la provincia loretana de Putumayo, el 7 de septiembre pasado.

Cancillería Elmer Schialer Juan José Santiváñez Elecciones Generales 2026

