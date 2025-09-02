Últimas Noticias
Canciller Schialer tras asesinato de funcionario indonesio: "El principal problema que tiene nuestra patria es la inseguridad"

El canciller Elmer Schialer dijo que sus despacho dará la explicaciones del caso a la representación de Indonesia en Perú.
El canciller Elmer Schialer dijo que sus despacho dará la explicaciones del caso a la representación de Indonesia en Perú.
Sergio Espinoza

por Sergio Espinoza

·

El funcionario indonesio Leonardo Zetro Purba fue asesinado anoche cuando llegaba a la puerta del edificio donde residía. El crimen fue perpetrado en plena vía pública y delante de su esposa.

Actualidad
00:00 · 02:35

La imagen del Perú ante la comunidad internacional se verá menoscabada después que el funcionario de la Embajada de Indonesia, Leonardo Zetro Purba (40), fuera asesinado anoche a balazos en el distrito limeño de Lince. Así lo reconoció este martes el ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer.

En declaraciones a la prensa, el canciller dijo que el asesinato del funcionario indonesio, quien llevaba cinco meses en el país, es una clara señal de que uno de los principales problemas del Perú es la inseguridad ciudadana.  

“Es un campanazo más, una llamada más de atención que el principal problema que tiene nuestra querida patria es la inseguridad. Este es un llamado, entonces, para que todos, autoridades y ciudadanos, combatamos abierta y resilientemente, con la ley en la mano, este tremendo fenómeno [Sic]”, declaró.

“Y, por supuesto, esto es algo que va a repercutir en los medios internacionales y que, por supuesto, nosotros tendremos que salir a dar las explicaciones del caso”, agregó.

Previo a este pronunciamiento, la Cancillería señaló, a través de un comunicado oficial, que se tomarán todas las medidas correspondientes para asistir al embajador de Indonesia en el Perú en todas las diligencias de este caso y, además, ofrecerle redoblar el resguardo policial al personal y las instalaciones de esta embajada.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores continuará brindando todo el apoyo y soporte que requieran las autoridades indonesias en este asunto y asegura que este crimen será investigado a fondo…”, finaliza el comunicado.

Justamente, diversos medios internacionales informaron sobre el crimen de Leonardo Zetro Purba con titulares como “Indonesia busca justicia y protección tras asesinato de personal de la embajada” y “Tragedia en Perú: el diplomático indonesio fue asesinado a tiros, dejando atrás a su esposa y tres hijos”.

Cámaras de seguridad captaron el crimen y la huida de los atacantes

Cámaras de seguridad captaron el violento asesinato de Leonardo Zetro Purba (40), funcionario de la Embajada de Indonesia; crimen perpetrado anoche en plena vía pública, en el distrito limeño de Lince.

En las imágenes, a las que RPP tuvo acceso, muestran al extranjero desplazándose en su bicicleta por la cuadra tres de la avenida César Vallejo, hasta que llega a la puerta del edificio donde residía.

De pronto, aparecen dos sujetos en una motocicleta, que interceptan a Leonardo Zetro Purba. Uno de los desconocidos desciende del vehículo y aborda al funcionario indonesio, asestándole múltiples disparos a la altura de la cabeza.

El homicida, luego, huye junto con su cómplice con rumbo desconocido. Las cámaras de seguridad captaron a un tercer sujeto, que podría estar involucrado en el asesinato.

Cabe mencionar que la esposa de Leonardo Zetro Purba, que lo esperaba en el hall del edificio, fue testigo del crimen. La mujer, en estado de shock, pasó la noche en la Embajada de Indonesia, indicaron fuentes consultadas por RPP.

El móvil del homicidio es motivo de investigación, manejándose diversas hipótesis.

Tags
Indonesia Cancillería Elmer Schialer Perú Embajada de Indonesia

