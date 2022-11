Erick Urbina sobre cuestión de confianza: Ejecutivo actúa de manera política antes que jurídica | Fuente: RPP Noticias

El constitucionalista Erick Urbina, señaló en RPP que la cuestión de confianza que presentará por el Ejecutivo es una acción de carácter político, pues se pretende derogar una ley vigente "que ha tenido por parte del Tribunal Constitucional una validéz a nivel constitucional".

"No olvidemos que hay una ley que el Poder Ejecutivo busca que sea derogada (Ley 31355) que pone límites a la cuestión de confianza. Esta ley a su vez ha sido cuestionada en su constitucionalidad, y el Tribunal Constitucional ha declarado que es constitucional. Entonces no hay un cuestionamiento de fondos, creo que el Poder Ejecutivo está actuando de manera política, mas no jurídica", señaló el constitucionalista.

En ese marco, sostuvo que solo se ha presentado la solicitud de cuestión de confianza, mas no planteada, ya que para llegar a este escenario, el premier Aníbal Torres debe acudir al Pleno del Congreso para sustentar la cuestión.

"Recién cuando se exponga ante el Pleno podemos tener como presentada la cuestión de confianza. Por tanto, es solo una solicitud ante el pleno", declaró Urbina.



Por otro lado, Urbina declaró que el premier sí tiene la facultad de pedir con carácter de urgencia que pueda presentar la cuestión de confianza ante el Pleno del Congreso.

"El Congreso tiene que agendarlo con urgencia en línea de su agenda. También coordinar una fecha de reunión para citar al presidente del Consejo de Ministros", agregó.

Recordó además que, de acuerdo al artículo 133 de la Constitución, el premier puede plantear cuestión de confianza solo ante el Pleno del Congreso de la República.

En ese marco, señaló que el Congreso deberá coordinar, debatir y decidir si se aprueba o no la cuestión de confianza, "pero antes hay que ver si se puede admitir". "Va a depender de un análisis jurídico y la decisión de los votos, la Ley 31355 está vigente que regula la cuestión de confianza solo en políticas públicas que no menoscabe en el Poder Legislativo y el equipo de control", declaró en RPP Noticias.

Urbina señala que es probable que el pedido sea desestimado y mandado al archivo por parte del Congreso, al punto que ni se votaría en el fondo porque "colisiona con una ley vigente". Aunque en caso de darse, se necesita la mitad más uno de congresistas presentes para su admisión.

Presentan cuestión de confianza

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, informó mediante un oficio al presidente del Congreso, José Williams, que plantearán una cuestión de confianza donde piden que se debata y vote la iniciativa de reforma constitucional que busca derogar la norma que regula dicho mecanismo constitucional.

Torres requiere al Parlamento que se agende en el más breve plazo, se debata y eventualmente se apruebe el proyecto 1704/2021-PE que propone la derogación de la Ley 1355, que regula la cuestión de confianza.

Según el documento, la iniciativa del Gobierno fue propuesta el pasado 8 de abril y todavía no cuenta con un dictamen en la comisión competente. Ello, pese a que el artículo 105 de la constitución establece que las iniciativas legislativas propuestas por el Poder Ejecutivo deben ser atendidos con urgencia.

“A pesar de ello, y de haber sido reiterada su prioridad mediante oficio, de fecha 02 de noviembre de 2022, sigue sin ser atendido. Por lo tanto, exigimos que sea exonerado del trámite en comisiones, siendo práctica parlamentaria cuando la situación lo amerita, como es el presente caso”, se lee en el oficio enviado por Anibal Torres al Congreso.